Cameroun: Armée - Le pays rend hommage à ses officiers morts

Le président de la République a présidé ce vendredi la cérémonie d'hommage aux quatre officiers supérieurs de l'armée décédés dans le crash de l'hélicoptère le 22 janvier 2017 à l'Extrême-Nord

C'est le Cameroun tout entier, représenté par son chef de l'Etat qui a rendu un ultime hommage ce vendredi 3 février 2017, à la cour d'honneur de Brigade du Quartier Général à Yaoundé. L'une des articulations de la cérémonie a été la lecture des décrets du chef de l'Etat élevant le Général de Brigade Kodji Jacob le Général de division Lieutenant Kodji Jacob, élévation à titre Exceptionnelle au Colonel Nkameni Alphonse au Grade de Commandant de Brigade. Les deux lieutenants, Tchinda Souloukna Ngrassou Basile et Tankam Brice Aurélien qui était le pilote de l'hélicoptère élevés au Rang de Capitaine.

Paul Biya a également remis les distinctions honorifiques aux deux officiers généraux et aux deux officiers subalternes. Médaille de la Croix de Valeur de Mérite à l'ordre de la nation aux deux Généraux Kodji Jacob et Nkameni Alphonse. Attribution à titre posthume de la Croix de la Valeur Militaire du Cameroun adressé à l'ordre de l'armée aux officiers subalternes.

Après la cérémonie de remise des attributs et des épaulettes et l'élévation à titre exceptionnelle aux Grades Supérieurs, Le Chef des Forces armées a adressé ses condoléances aux familles, à l'armée et au Cameroun tout entier. «Journée triste et douloureuse que celle du 22 janvier 2017, quand nos valeureux officiers de nos forces armées, de retour de mission, ont péri dans un crash d'hélicoptère. C'est une perte cruelle et irréparable», dixit Paul Biya dans son discours avant de solliciter une minute de silence en mémoire aux disparus.

Le Commandant Kodji Jacob, commandant de la 4ème Région militaire inter-armée dirigeait l'opération Emergence 4 contre le groupe terroriste Boko Haram. «Il avait su donner une réponse appropriée aux agissements de cette organisation barbare. Dans le dispositif mis en lace, il a permis de sécuriser la frontière avec le Nigéria. Sa disparition prématurée laissera un vide important dans les échelons supérieurs de nos forces armées mais son exemple sera une source d'inspiration pour les générations des militaires de notre pays.»

« Les pupilles de la nation »

Commandant de la 4ème région de Gendarmerie Nkameni Alphonse «était plus en charge des questions de sécurité intérieure. Il avait la tâche délicate d'assurer la liaison avec les populations et en particulier les comités de vigilance», reconnait le président de la République. Le capitaine Tchinda Basile et Tankam Aurélien Brice «ont malheureusement perdu la vie au début d'une carrière qui s'annonçait prometteuse. Au moment de dire adieu à ces quatre officiers mort pour la patrie, je voudrais assurer les familles de ma proximité. Je partage leur douleur. Elles peuvent compter sur moi pour veiller à l'application des dispositions de la loi sur les pupilles de la nation.»

«Ce Deuil est celui de la nation toute entière. J'exprime aux familles et aux forces armée, toute la solidarité de la nation, sa reconnaissance. A travers l'hommage que nous rendons aujourd'hui aux officiers, c'est aussi à tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie que nous pensons. Servitude et grandeur militaire. Mais notre infinie tristesse d'aujourd'hui ne doit pas nous conduire à l'abattement. Au contraire. Elle doit renforcer notre détermination à poursuivre le combat», soutient Paul Biya.

Et d'interpeller tout le peule sur la fierté nationale. «Le sang de ces braves soldats tombés sur le champ d'honneur nous parle. Il nous appelle à réveiller notre conscience civique et patriotique, à nous souder d'avantage autour de ces trois couleurs que nous avons choisis en toute solidarité et souveraineté. Soyons Un. Restons Unis. Ces héros, tombés pour la paix seront comme ceux qui les ont précédés, à jamais présents dans la mémoire de notre peule».