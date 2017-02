Afrique de l'Ouest: Lutte contre le financement de l'extremisme violent - Dakar réunit des spécialistes du sahel et...

La lutte contre le financement de l'extrémisme violent en Afrique est en passe de devenir une option stratégique des institutions internationales. Pour cause, Dakar organise, du 07 au 09 février 2017, un atelier régional devant regrouper des spécialistes du sujet venant de plusieurs pays concernés par le thème. Pilotée par le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (Onudc), la rencontre est l'une des premières organisées dans la région sur cette thématique.

Selon l'Onudc, l'un des objectifs de l'atelier est de réunir des praticiens des cellules de renseignement financier ainsi que des agences d'application de la loi de dix pays différents venant de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest afin d'échanger sur leurs expériences et de collecter des informations concernant le financement de l'extrémisme violent dans et entre ces deux régions.

A l'issue de l'atelier, seront faites des recommandations pertinentes pour une lutte effective contre l'extrémisme violent, en particulier, pour renforcer l'investigation financière en vue d'entraver ses sources de financement. Des spécialistes du sujet et de plusieurs pays concernés par le thème de l'atelier sont attendus, au cours de l'atelier de Dakar. Ils sont issus de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Mali, Niger, Burkina Faso, Nigeria et Sénégal), des pays de la Corne de l'Afrique (Kenya, Tanzanie, Djibouti, Somalie) mais aussi de l'Afrique Centrale (Cameroun et Tchad).

Pour rappel, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté ; en 2016, un Plan d'action pour la prévention de l'extrémisme violent. Le Plan en question est un appel à une action concertée de la communauté internationale. Il présente plus de 70 recommandations aux États Membres et au système des Nations Unies pour empêcher l'extrémisme violent de se propager davantage encore. Le Plan préconise par ailleurs une approche globale comprenant non seulement des mesures essentielles de lutte contre le terrorisme axées sur la sécurité, mais aussi des mesures de prévention systématiques qui s'attaquent directement aux causes sous-jacentes qui conduisent des individus à se radicaliser et à rejoindre ces groupes extrémistes violents.

Quant à l'Onudc, il appuie les efforts nationaux de renforcement et de développement de cadres législatifs, de politiques et de stratégies de lutte contre le terrorisme et son financement s'effectue, conformément aux conventions et protocoles internationaux, aux principes de droits de l'homme et aux normes fondées sur l'État de droit. L'assistance fournie par l'Onudc se fait entre autres, à travers le renforcement des cadres législatifs et politiques, l'accroissement des connaissances et des capacités d'enquête et de poursuite, l'amélioration des mécanismes de coopération régionale et internationale.