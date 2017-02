Angola: Un dirigeant du MPLA considère comme opportunes les propositions du leader

Luanda — Le secrétaire du Bureau politique du MPLA pour les questions économiques, Manuel Nunes Júnior, a considéré vendredi, comme opportunes et faisables, les propositions avancées par le leader de son parti, José Eduardo dos Santos, pour réduire l'inflation, augmenter la la production et améliorer les salaires.

A l'acte d'ouverture de la 3ème réunion ordinaire du Comité central, le président du MPLA a déclaré que le Gouvernement soutenu par le parti "fera tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à améliorer la situation économique et sociale du pays, malgré les difficultés résultant de l'insuffisance des ressources financière".

Le leader du MPLA a fait allusion au nouveau programme macroéconomique exécutif, dont la stratégie est d'attaquer, avec priorité, l'inflation pour réduire considérablement les importations et augmenter la production intérieure, les exportations et les recettes fiscales.

Le programme prévoit également la définition de la nouvelle architecture des salaires.

Selon Manuel Nunes Júnior, également économiste et membre de l'Assemblée nationale, l'intention est d'augmenter la production nationale et la quantité de biens et services à la disposition des citoyens.

Il a dit qu'il espérait une plus grande harmonie entre la masse monétaire de l'économie et la quantité de biens et de services offerts aux citoyens.

Il a expliqué que les mesures présentées par José Eduardo dos Santos, également Président de la République, étaient interconnectées et contribueraient pour poursuivre des progrès dans le processus de croissance et de développement.