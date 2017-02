Ile Maurice: Lois du travail - La CTSP et des jeunes manifestent à Rose-Hill

«Le 2 février 2009, ces deux lois du travail ont été promulguée ; un cadre légal qui a arraché tous leurs droits aux travailleurs. Zordi, apré 8 an ki sa la lwa la inn pasé. Kan bann travayer perdi plas travay, zot gayn zero conpensasyon», déclare la syndicaliste Jane Ragoo. «Cela fait deux ans que le gouvernement est au pouvoir et rien n'a été fait. Si zot pa sanzé, boukou zafer kapav arivé. Fodé konpran ki sa lané 2017 la, la lwa travay bizin sanzé!» martèle-t-elle.

«Paye nou seki doit nou», «Youth Exploitation Programme»... Des membres de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP), des associations de travailleurs et des jeunes qui ont pris part au Youth Employment Programme ont participé à une marche pacifique à Rose-Hill, le samedi 4 février. Ils entendaient dénoncer le fait que le gouvernement n'a toujours pas amendé l'Employment Relations Act et l'Employment Rights Act.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.