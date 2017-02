Algérie: Football / Ligue 1 Mobilis (18e journée) - Le Doyen consolide sa première place

Neuf (9) narcotrafiquants ont été arrêtés et une importante quantité de kif… Plus »

Jeudi, en ouverture de cette 18e journée, ce sont les clubs algérois USM El Harrach et CR Belouizdad qui ont réussi une bonne affaire, puisque les Jaune et Noir se sont hissés à la 8e place, avec 25 points, après leur victoire contre la JS Kabylie (1-0), au moment où les Belouizdadis ont ramené un précieux nul de Béchar, après avoir tenu la JS Saoura en échec (1-1).

Les Rouge et Noir, bien que privés de plusieurs pièces maîtresses, tels que l'attaquant international olympique Ziri Hammar et le capitaine Nasreddine Khoualed ont dominé ce match, mais sans réussir à trouver la faille, surtout devant à l'incroyable réussite du gardien Oussama Litim, auteur de plusieurs arrêts décisifs.

Pour leur part, les Sang et or, drivés par le coach français Alain Michel restent scotchés à la 9e place, avec 24 points. Soit avec quatre longueurs d'avance sur le DRB Tadjenanet (13e), qui a ramené un bon nul (0-0) de chez l'USM Alger.

Autre bonne affaire réalisée ce vendredi, celle de l'USM Bel-Abbès, qui s'est hissée sur la 3e marche du podium, avec 30 points, après sa victoire (2-1) chez le NA Hussein Dey, grâce à Balegh (5') et Benabderrahmane (41'), alors que Gasmi avait signé l'unique but Nahdiste, sur penalty à la 24e minute.

Un but signé Akram Djahnit à la 20e minute a suffit au bonheur de l'Aigle Noir, en attendant le déroulement du derby MC Oran - RC Relizane, prévu samedi en clôture de cette 18e journée et qui permettra peut-être aux gars d'El Hamri de repasser devant en cas de victoire.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.