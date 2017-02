Sénégal: Ligue 1 - Caen - Sans Dabo ni Sané face à Guingamp

Duel de revanchards entre Guingamp et Caen à l'occasion de la 23ème journée de Ligue 1. Ce samedi, ce ne sera pas le Mont Saint-Michel qui sera en jeu au Roudourou, mais bien les 3 points. La lutte entre Guingampais et Caennais s'annonce intense. La rivalité historique entre Bretons et Normands n'est plus à démontrer, mais c'est surtout que chacune de ces 2 formations doit se refocaliser sur son objectif. En zone de relégation, Caen doit impérativement réagir sous peine de sombrer et de finir en Ligue 2 la saison prochaine.

Pour cette rencontre Patrice Garande devra se passer de Mouhamadou Dabo et Pape Sané. Mouhamadou Dabo, de retour en milieu de semaine en Coupe de France après plus de trois mois d'absence, est forfait. Le défenseur a ressenti une gêne à un quadriceps à Angers (1-3), où il est sorti à la mi-temps. «C'est dû à la cicatrisation de la blessure», a rassuré Garande vendredi. Pape Sané, qui souffre d'une sciatique, ne figure lui non plus pas dans le groupe.

Caen viendra au Roudourou avec la ferme intention de repartir avec au moins le point du match nul. Les Normands sont actuellement relégables, à égalité de points avec Bastia, 17e, mais n'ont quasiment plus de temps à perdre. Sous peine de vivre une fin de saison des plus galères.

Le groupe de Caen

Vercoutre, Dreyer - Guilbert, Adéoti, Da Silva, Yahia, Ben Youssef, Imorou, Bessat - Malbranque, Seube, Delaplace, Makengo, Féret, Diomandé, Rodelin, Santini, Bazile, Louis, Karamoh