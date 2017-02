Afrique: CAN 2017 - Burkina-Faso - Ghana, qui pour la 3è place ?

En attendant la finale de la CAN 2017 entre l'Egypte et le Cameroun dimanche, le Ghana et le Burkina Faso s'affrontent ce samedi pour le match de classement de la CAN 2017. Eliminées lors des demi-finales, les deux sélections chercheront à se consoler avec la troisième place.

Le Burkina Faso a été éliminé par l'Egypte en demi-finale après les tirs au but malgré leur belle prestation face aux Pharaons. Pour cette rencontre, les protégés de Paulo Duarte ont envie de quitter le sol Gabonais sur une bonne note. Les frères Traoré, Aristide Bance et autres sont déterminés à prendre cette 3è place de la CAN 2017.

Quant aux Black stars, ils sont certainement les plus touchés par le revers jeudi dernier face au Cameroun (2-0). Le Ghana est pourtant régulier depuis près d'une décennie dans le dernier carré de la compétition. Les quadruples champions d'Afrique ont figuré dans le dernier carré de la grande messe africaine pour la sixième fois de suite, et pour la sixième fois de rang, ils ont échoué à s'emparer du sacre final. Pour cette rencontre face aux Etalons la fratrie Ayew et le capitaine Asamoah Gyan essayeront de faire comme en 2008 à domicile ou ils avaient décrochés cette 3è place.

Rappelons que la dernière confrontation entre les deux pays remonte au 6 février 2013, à l'occasion de la demi-finale de la CAN 2013 en Afrique du sud. Les Burkinabé l'avaient emporté aux tirs au but (3 - 2).

Burkina-Faso -Ghana c'est à 19 heures GMT à Port-Gentil