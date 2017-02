Madame le Ministre de la Santé et de l'Action, Eva Marie Coll Seck, vient de procéder au lancement à Kolda du Projet WIN (Women Investment Network) de l'Agence pour le Développement du Marketing Social (ADEMAS) avant-hier, jeudi. Un projet basé sur l'offre de services de santé de la reproduction et de l'enfant à travers les unités mobiles dans les régions de Kolda et Sédhiou.

Ce projet WIN va aider à mettre fin à l'inaccessibilité géographique et financière des offres de santé, selon Eva Marie Coll Seck. Madame Le Ministre de préciser dans la foulée que la clinique mobile va assurer des prestations comme «le suivi de la grossesse, l'accompagnement dans l'accouchement par un personnel qualifié, le suivi de la mère et de l'enfant après l'accouchement, la vaccination, la promotion de l'espacement des naissances et l'adhésion aux mutuelles de santé ».

La cérémonie a réuni avant-hier, jeudi 2 janvier une délégation du Ministère de la santé, les autoritaires sanitaires et administratives de la région, les populations et les partenaires au développement, à l'esplanade de la Gouvernance.

Le projet va durer deux ans dans les zones où la santé est encore un grand problème. Il permettra la mise en place et l'Equipment des unités mobiles, le renforcement de capacités des agents des unités médicales du public et communautaires. Bref, avec une implication des agents du système de santé, la promotion et l'offre d'un paquet de services de qualité et de mise en place d'un système de référence, la communication pour le changement de comportement, entre autres.

Ce projet va contribuer à «améliorer l'accès au service de santé dans les zones encore insuffisamment couvertes afin de répondre aux besoins des populations et de renforcer l'équité dans la mise en œuvre des programmes de santé ». Ceci, «à travers la mise en place de clinique mobile dans les régions de Kolda puis de Sédhiou », a indiqué Madame Le Ministre de la Santé.

A l'en croire, l'équipe de la clinique mobile va travailler en collaboration avec l'équipe cadre de district mais également avec les ICP et les sages-femmes en service au niveau des postes de santé. Ainsi, ces cliniques auront pour mission principale d' «aller vers les populations au niveau des loumas, des villages pour apporter des réponses aux problèmes de santé des populations».

Madame Le Ministre de la santé a annoncé par la suite un recrutement massif d'agents, notamment le personnel communautaire. «Partout où il avait des agents communautaires pris en charge par les populations, des agents qui jouaient le rôle d'ICP, de sage-femme, ces personnes seront recrutés par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale».