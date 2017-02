Algérie: L'artiste-peintre Khaled Karim transpose « Un Air d'Algérie » à Paris

Neuf (9) narcotrafiquants ont été arrêtés et une importante quantité de kif… Plus »

Khaled Karim est né à Alger en 1976. Enfant, il participe à une émission de TV algérienne pour jeunes talents, et en 1990, il reçoit le 1er prix d'un concours inter-Maghreb. Après un bref passage à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, il développe une passion pour le dessin et la création picturale en associant dessin-peinture et accessoires divers et variés.

«Je commence mes oeuvres dans la rue en récupérant des matériaux qui peuvent me servir dans mes créations que je réalise en peu de temps», a expliqué à l'APS cet artiste passionné par la Casbah d'Alger, ses maisons, ses ruelles et ses charmes.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.