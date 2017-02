Sénégal: Sorties des responsables apéristes contre Moustapha Niasse - Macky Sall recadre ses poulains

Le chef de l'Etat, Macky Sall n'approuve pas les sorties de certains membres de sa formation politique, l'Alliance pour la République (Apr), contre le patron de la 12ième législative, Moustapha Niasse. Dans une note parvenue à Sud Quotidien hier, vendredi 3 février, le président de la République appelle ses camarades de parti à «la mesure et à la sérénité». Tout en renouvelant sa confiance au Secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (Afp), Macky Sall a invité ses poulains à travailler avec leurs alliés de Bennoo Bokk Yaakaar dans «un esprit d'ouverture», en vue d'une victoire aux législatives du 30 juillet prochain.

En prélude aux prochaines élections législatives, prévues pour ce 30 juillet, l'heure n'est pas à la frustration des alliés et/ou autres partisans. Cela, le chef de l'Etat, Macky Sall semble bien le comprendre et compte prendre les devants pour éviter certaines dérives venant de sa formation politique, à savoir l'Alliance pour la République (Apr). Pour ce faire, il est monté au créneau pour siffler la fin de la récréation, notamment les attaques « malencontreuses » dont fait l'objet le patron de l'hémicycle, Moustapha Niasse.

En effet, dans un communiqué signé par le porte-parole de l'Apr, Seydou Guèye, «le Président Macky Sall appelle tous les militants et responsables du Parti, à la mesure et à la sérénité». La source rappelle, en fait, que «la démocratie requiert de la bienséance et le respect de ses alliés comme celui de ses adversaires politiques». Donc, pour le patron de l'Apr, rien ne doit ternir les rapports qu'il entretient avec ses alliés de Bennoo Bokk Yaakaar (Bby).

Pour mettre un terme à ces dérives provenant de son parti, le président de la République a renouvelé «sa confiance et son estime au Président Moustapha Niasse», renseigne la note. Mieux, dans le cadre de la préparation des échéances futures, indique le communiqué, le Président Sall «exhorte tous les membres de l'Apr à travailler avec les alliés membres de Benno Bokk Yaakaar et des autres cadres qui soutiennent son action à la tête de l'Etat, dans un esprit d'ouverture, d'unité, de fraternité, en vue d'une large victoire aux élections législatives du 30 juillet 2017».

Auparavant, l'Apr a déploré les sorties contre le Secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (Afp). le parti au pouvoir a fait savoir, dans la note, que «l'Alliance pour la République exprime sa totale désapprobation des propos malencontreux et désobligeants tenus, par un de ses militants à l'endroit de Monsieur Moustapha Niasse».

Témoignant toute leur reconnaissance à M. Niasse, Seydou Gueye et compagnie rappellent que «dans le cadre de ce compagnonnage (Bby), le Président Moustapha Niasse, personnalité éminente de notre vie politique nationale a toujours fait montre, d'une très grande sincérité dans son engagement pour le progrès du Sénégal, d'une loyauté totale envers le Président Macky Sall et d'une rare grandeur, qui ne le dispute qu'à son patriotisme reconnu de tous».

Par conséquent, ils ont regretté «pour ces propos inélégants et inacceptables qui ne sauraient engager la Convergence des Jeunesses Républicaines (Cojer) encore moins les militants et responsables de parti, qui vouent, estime, respect et considération au Président Moustapha Niasse».

Pour rappel, certains militants de l'Apr, à l'image du président du Conseil d'administration (Pca) de la Sonacos, non moins conseiller N°1 au ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Youssou Diallo avait estimé que, contrairement à 2014, la tête de liste de la coalition présidentielle ne devrait pas être Moustapha Niasse. Les membres de la Cojer de Rufisque avaient aussi abondé dans le même sens, en réclamant une alternance générationnelle à la tête de l'hémicycle et le remplacement du leader de l'Afp par un militant issu de l'Apr.