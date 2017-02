Congo-Brazzaville: Terence Makengo - Le Franco-Congolais va jouer en Pologne

Fin de galère pour le franco-congolais (RDC) Terence Makengo. Le joueur de 24 ans retrouve du service. Après un an et demi sans jouer en équipe première à Châteauroux, il était sans club depuis six mois.

L'attaquant va pouvoir ragoûter au terrain puisque d'après les informations, l'ancien espoir de Monaco vient de signer un contrat d'un an et demi à Zaglebie Sosnowiec (D2 polonaise). Notons qu'il a déjà évolué avec la sélection U17 et U20 de la France.

Terence Makengo est un footballeur franco-congolais né le 22 juin 1992 à Boulogne-sur-Mer (France). Son père, Sabhou Makengo, a joué en équipe du Zaïre et au Racing Club de Lens