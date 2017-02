Algérie: Washington - Une délégation parlementaire algérienne s'entretient avec des membres du Congrès

Neuf (9) narcotrafiquants ont été arrêtés et une importante quantité de kif… Plus »

Les trois rencontres tenues avec le sénateur républicain d'Oklahoma, Jim Inhofe, et les deux congressemen démocrates et membres du groupe des amis de l'Algérie au sein du Congrès américain, Joseph kennedy et John Conyers, ont permis d'aborder les perspectives de développement des relations bilatérales notamment l'appui américain à l'investissement et au processus de diversification de l'économie nationale.

La délégation qui a pris part jeudi au petit déjeuner national de prière, organisé par le Congrès et auquel était présent le président Donald Trump, est composée de la Sénatrice, Hafida Benchehida, du vice-président de l'Assemblée populaire nationale, Djamel Bouras, du Porte-parole du RND Seddik Chiheb et du président du groupe d'amitié parlementaire algéro-américain, Abdelkrim Meheni.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.