La Coupe d'Afrique des nations de football va baisser ses rideaux se dimanche 5 février avec la finale qui oppose le Cameroun et l'Egypte en finale. Les « Lions indomptables qui n'ont plus disputé une finale de Can depuis 2008 vont essayer d'offrir un cinquième titre continental au Cameroun face à des Pharaons qui détiennent le record de trophées avec sept trophées à leur palmarès, dont trois d'affilée entre 2006 et 2010. Ce sera la troisième finale de l'histoire entre les deux pays après celles de 1986 et 2008, remportées à chaque fois par les Egyptiens.

Après avoir terrassé les Lions de la Téranga et éjecté le Ghana, les Lions indomptables du Cameroun ont ouvert une voie royale pour un cinquième trophée lors de la finale qui l'oppose, ce dimanche 5 février à Libreville, aux Pharaons d'Egypte. Ce sera la troisième finale entre ces deux nations, après celles de Caire 1986 et de Ghana 2008. En mettant ses deux éditions dans leur escarcelle, les Pharaons avaient fini de réaliser le record absolu de sept trophées dont trois entre 2006 et 2010.

Lors de leur dernière campagne de 2010, les «Pharaons» avaient même réussi à battre les Camerounais en quarts de finale de la CAN. Une série de rencontre qui donnera sans conteste à cette finale des allures de revanche pour le Cameroun. Une équipe que nombre d'observateurs n'attendaient forcément pas à ce niveau de la compétition après le refus de ses nombreux joueurs à participer au rendez -vous gabonnais. Mais aussi face à la montée des équipes comme le Sénégal, de l'Algérie et même des hôtes gabonais.

Malgré tout, le pays de Paul Biya réussissait à se hisser en finale et de marcher sur la trace de la glorieuse génération des Rigobert Song Samuel Eto'o, Pierre Mboma, Pierre Womé, Géremi Njitab et autre Pierre Womé. Celle ci avait tout bonnement laissé son empreinte dans le football africain au début des années 2000 avec un dernier trophée remporté en 2002 au Mali, aux dépens du Sénégal de El Hadji Diouf, Fadiga et autre Aliou Cissé.

Mais depuis, « Lions Indomptables » étaient entrés dans les rangs. Ils n'étaient plus ces épouvantails qui forçaient le respect. Comme l'atteste leurs éliminations pour les Can 2012 et 2013. Les Coupes du monde 2010 et 2014 n'ont pas également été des plus fameux avec des éliminations successives au premier tour. Ce dimanche, à Libreville, il appartient donc à cette cuvée de Ondoa, Ngadeu, Moukandjo, Bassogog alias Messi d'écrire une nouvelle page de l'histoire en devenant, avec un cinquième sacre, la deuxième nation la plus titrée du continent. Mais ce sera pas une simple partie de plaisir devant une formation égyptienne assoiffée de victoire après la traversée du désert qu'ils ont connue après le départ de la génération dorée composée de Aboutrika, Mohamed Zidane, Hossam Hassan et autour du mythique sélectionneur Shehata.

Après avoir vampirisé les trophées (2006, 2008, 2010, les Pharaons ne s'étaient plus qualifiés en 2012, 2013, 2015. Les générations se succèdent mais ne se ressemblent pas. L'instabilité politique qui a secoué leur pays en 2011 était passée par là. Même si ils ne sont pas montrés aussi conquérants, les septuples vainqueurs de l'épreuve africaine vont-t-il renaître de ses cendres. Après avoir réussi à signer avec brio leur retour sur le devant de la scène continentale avec une place en finale, les Pharaons n'ont jamais été proche d'un exploit retentissant. Pour accrocher une 8e étoile et marquer sa toute suprématie, l'entraîneur Hector Cuper devra encore compter sur le talent de son buteur Mohamed Salah et surtout de son mythique gardien Essam El Hadary (44 ans, 154 sélections, 4 CAN gagnées).