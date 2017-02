Algérie: Maladies rhumatologiques - Les professionnels de la santé pour un travail d'équipe afin d'optimiser les soins

Constantine — Des professionnels de la santé ont appelé, vendredi à Constantine, à adopter une démarche privilégiant le travail en équipe pour permettre un diagnostic précoce des maladies rhumatologiques, afin, ont-ils affirmé, d'assurer une "meilleure" prise en charge des patients.

"Un diagnostic précoce des maladies rhumatologiques, de polyarthrite rhumatoïde (PR) notamment, permet aux médecins spécialistes, à savoir les rhumatologues, d'instituer les traitements les plus sûrs à ces affections qui sont des maladies très répandues, avec des complications graves", a souligné le docteur Rebaiha Hafi, rhumatologue et présidente de l'association des praticiens privés de Constantine (APPC), organisatrice des 6ème journées de rhumatologie.

Les médecins généralistes jouent un rôle "majeur" parce que ce sont eux généralement qui évaluent en premier les patients, a indiqué la même spécialiste qui a mis l'accent sur l'importance de la communication, l'information et la sensibilisation dans la "mobilisation" de cette catégorie de médecins appelés à assurer des orientations justes aux malades.

Le travail d'équipe favorise la qualité de la prise en charge et représente un "excellent"' moyen pour répondre de façon "efficace" aux besoins du malade atteint de polyarthrite rhumatoïde (PR), a estimé Dr. Hafi qui a insisté sur l'urgence de coordonner les actions pour un résultat positif.

Le diagnostic précoce de cette maladie permet de débuter un traitement de fond et favorise ainsi les chances de soulager les patients des douleurs occasionnées, a encore indiqué la présidente de l'APPC.

Elle a précisé que les rhumatologues disposent aujourd'hui de biothérapies qui révolutionnent la prise en charge des maladies des articulations, à condition, affirmant, que ces infections soient détectées dés le début, d'où le rôle indispensable des médecins généralistes notamment.

La problématique du retard de consultation et de diagnostic aboutit à des déformations et des handicaps, a également averti Dr. Hafi, précisant que les rhumatismes sont des maladies de tous les âges et que les formes les plus répandues sont l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, l'ostéoporose, la goutte, et autres.

L'ostéoporose, une des formes des plus dangereuses de la rhumatologie se caractérise par une dégradation de la qualité et de la quantité de l'os qui augmente de façon marquée le risque d'avoir des fractures. C'est une maladie très fréquente qui a de nombreuses conséquences pour la vie quotidienne, ont indiqué, par ailleurs, les participants à ce séminaire international qui se sont penchés sur ce cas particulier compte tenu de sa gravité.

Longtemps silencieuse, l'ostéoporose peut provoquer des fractures de la hanche, du poignet, des vertèbres ou de l'épaule, a-t-on souligné.

"Nous ne guérissons pas de l'ostéoporose, mais les médicaments disponibles grâce au progrès scientifique, permettent de diminuer le risque de fracture des os", ont souligné des spécialistes qui ont insisté sur l'importance de détecter précocement cette maladie pour permettre les meilleurs des traitements.

Les 6 ème journées de rhumatologie, ont pour but principal d'ouvrir des ateliers de formations médicales continues pour les jeunes et assurer des séances de recyclage pour les anciens, a souligné la présidente de l'APPC.

Cette rencontre de deux jours a été marquée par la participation de spécialistes provenant des quatre coins du pays en plus de professeurs de renommée venus de France notamment, en plus de l'organisation d'une exposition sur diverses firmes et marques de médicaments rhumatologiques, a-t-on noté.