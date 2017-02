Sénégal: Centenaire du rappel à Dieu de Cheikh Saad Bouh - Un colloque international et des panels prevus

L'Association religieuse «Sadikhina Wa Sadikhate» (SWS) commémore du 11 février au 8 décembre prochain, le centenaire du rappel à dieu de Cheikhna Cheikh Saad Bouh (1917-2017). Selon le communiqué parvenu à notre rédaction, il est prévu une série d'activités dont des prières, des «ziars» (visites de sites), un colloque international, des expositions, des panels, ainsi que des journées soufies à Nimzat-Hallar (département de Dagana), à Dakar, à Saint-Louis et à Nimzat en Mauritanie.

Le colloque international prévu du 23 au 24 mars prochain est axé autour du thème «Questionner l'actualité du message de Cheikhna Cheikh Saad Bouh (1848-1917)». Et «ce sont d'éminents professeurs en provenance de la Mauritanie, du Maroc, de la Gambie, de la France, des Etats-Unis d'Amérique, du Sénégal, entre autres, qui vont animer le colloque», renseigne le document.

Selon le communiqué, la décision de commémorer le centenaire a été prise à Nimzat-Hallar au cours d'une ziarra annuelle à la gloire de Cheikhna Cheikh Saad Bouh en 2007. «Depuis lors, le comité d'organisation préparatoire du centenaire collecte des manuscrits et des livres écrits sur le cheikh et ceux écrits par le cheikh et peaufine aussi le programme d'activités», dit-il.

Le document fait aussi savoir que la conférence de lancement du centenaire a eu lieu le vendredi 23 décembre 2016 au Centre de recherches ouest-africain (Warc). «Cheikhna Cheikh Saad Bouh, très jeune, a fait montre d'une maîtrise des règles du droit islamique de la mystique soufie et est resté fidèle aux enseignements du prophète », rappelle le communiqué. C'est ainsi que pour les organisateurs, cette commémoration est d'autant plus importante puisqu'elle vient au moment où le «monde est secoué par l'intolérance, les violences inouïes, le terrorisme et l'obscurantisme».

Car selon eux, «Cheikhna Cheikh Saad Bouh a eu à apporter une des réponses inédites à l'époque sur la question du jihad et qui reste d'une actualité brûlante et cette réponse lui a permis d'élargir dans l'espace colonial son réseau naissant constitué de nombreux disciples dans tous les segments de la société à cette époque».