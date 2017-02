Congo-Brazzaville: FAC - Des militaires admis à la retraite font leurs adieux aux armes

La République du Congo ne participera plus à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins… Plus »

Parlant au nom des retraités, le colonel Marcel Nienguessa a déclaré : « Notre savoir-faire nous a permis de contribuer pleinement à la formation du personnel, l'entretien des matériels et à l'accomplissement avec succès de toutes les missions qu'on nous avait assignées, au Rwanda, en Angola et actuellement à Bangui. Nous croyons en l'homme, aux potentialités du Congolais. Lorsqu'il est bien formé, il est capable de tout ». Après quoi, il y a eu la remise des titres de reconnaissance à un échantillon de militaires admis à la retraite, lesquels ont à leur tour remis leur paquetage au chef d'état- major général.

Dans son mot de circonstance, le chef d'état-major général des FAC a loué les compétences des militaires retraités. Guy Blanchard Okoï, les a remerciés et félicités pour tout ce qu'ils ont fait pour les FAC et pour le pays, tout au long de leur service. « Nous savons que vous avez toujours donné le meilleur de vous-mêmes. Les meilleurs d'entre vous sont morts au combat. Nous avons une pensée pieuse pour eux ce jour, parce qu'ils auraient pu aussi être là. Mais, ceux qui meurent pour la bonne cause, en réalité ne meurrent jamais, parce qu'ils sont toujours avec nous. Ils se battent à nos côtés, pour que tous les combats que nous menons, nous puissions les gagner », a-t-il indiqué. Et d'ajouter : « Là ou vous irez dans les quartiers, sachez que, devenus civils, vous avez toujours en vous le militaire, donc, un recours pour les aider dans le quotidien et dans le service ; le militaire, c'est l'homme du service ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.