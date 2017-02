Congo-Brazzaville: Vie associative - La section « Po na ekolo » de Madibou quitte la dynamique

Dans une déclaration datée du 03 février à Brazzaville, le président fédéral de "Po na ekolo" de Madibou, Siléayas N'kombo a annoncé la sortie de sa section de cette dynamique pour des raisons de convenance.²

« Après le départ de la section de Bacongo et de Makélékélé de la dynamique citoyenne « Po na ekolo ou samu na bwala », c'est aujourd'hui le tour de la section de Madibou qui vous annonce sa démission pure et simple de ladite dynamique. Et en ce qui me concerne, j'annonce aussi ma démission à la tête de sa fédération et à celle de la jeunesse de l'UMP ainsi qu'à toutes autres instances relevant de ces deux structures politiques », a déclaré Siléayas N'Kombo.

Et d'ajouter, « Je continuerai sinon nous continuerons notre combat politique avec un mouvement ou un parti plus discipliné, plus cohérent et plus dynamique pour accompagner le président de la République ».

Evoquant les raisons de ce départ, le président fédéral de « Po na ekolo samu na bwala » de l'arrondissement 8 Madibou a fait savoir, « qu'au moment où nous prônons la rupture, la rigueur et la vérité dans ce pays, il est regrettable que certaines personnes qui accompagnent le chef de l'Etat puissent briller par des considérations rétrogrades du tribalisme et d'égocentrisme. Des antivaleurs que nous avions ensemble combattues », a-t-il indiqué.