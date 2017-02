Congo-Brazzaville: Diplomatie - Seize ambassadeurs rappelés au bercail

La République du Congo ne participera plus à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins… Plus »

Cette mesure, portant également rappel de ces mêmes ambassadeurs au pays, s'inscrit dans le cadre d'un mouvement diplomatique dont le principal but est de redynamiser l'action des missions congolaises à l'étranger. Tant il est avéré que l'image d'Épinal des missions auprès des pays amis laisse souvent à désirer. A savoir qu'à la tête des ambassades, sont demeurés essentiellement parfois plus d'une décennie durant, des cadres issus pour la plupart du monde de la « politique politicienne » et, par ailleurs, ruinés d'être restés aussi longtemps en poste, s'ils ne sont pas admis à la retraite depuis des années.

Plus d'une année déjà passée à la tête de la diplomatie congolaise, Jean Claude Gakosso semble avoir pris la mesure des choses. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger a, à travers une note de service du 25 janvier, informé seize ambassadeurs en poste à l'étranger de la fin de leur mission.

