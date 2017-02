Congo-Kinshasa: Eliminatoires Chan 2018 - Diables rouges et Léopards s' affronteront

Comme lors des éliminatoires des phases finales de 2009 et de 2014, les Diables rouges du Congo vont rencontrer les Léopards de la République démocratique du Congo, tenants du titre en vue d'une place qualificative à la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations qui se disputera en 2018 au Kenya.

La Confédération africaine de football a, en marge de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, procédé le 3 février à Libreville au Gabon, au tirage au sort de la compétition réservée exclusivement aux joueurs évoluant dans leurs pays respectifs. Pour la zone centre: six pays engagés disputent les trois places qualificatives. Et au terme des doubles confrontations, les trois représentants seront connus. Le hasard du tirage au sort a voulu que le Congo reçoive la RDC, le week-end du 11,12 et 13 août à Brazzaville, avant de se rendre à Kinshasa, une semaine après pour une rencontre décisive.

Ce sera pour la troisième fois, que les deux équipes livrent une telle bataille en vue d'une qualification pour le Chan. Lors des qualifications de la première édition de cette compétition, la RDC avait éliminé le Congo au second tour. Elle s'était imposée à Lubumbashi (3-0) avant de concéder une défaite (1-2) à Pointe-Noire. Pendant les éliminatoires de la troisième édition de 2014 en Afrique du sud , le Congo lui avait rendu la monnaie de sa pièce. Battus à Kinshasa (1-2), les Diables rouges l'avaient emporté (1-0) à Dolisie puis s'étaient qualifiés en Afrique du sud pour sa première participation à cette compétition. Après , le Congo a manqué la qualification du Chan du Rwanda devant le Cameroun.

Parviendra t-il à se qualifier pour son deuxième Chan. La réponse au terme des doubles confrontations avec la RDC. Dans cette zone, le Cameroun est tombé sur un bon tirage. Les Lions Indomptables seront reçus par le Sao Tomé et Principe avant de jouer le retour chez eux. A suivre également, le duel des deux voisins entre la Guinée Equatoriale et le Gabon.

La suite du tirage

Zone Nord : Egypte-Maroc puis Algérie-Libye.

Zone Ouest A , 1er tour : Sierra Leone-Sénégal ; Guinée Bissau-Guinée ; Liberia-Mauritanie et Gambie Mali (match aller 14,15, 16 juillet et match retour 21,22 et 23 juillet).

2e tour : Vainqueur Sierra Léone-Sénégal contre celui de Guinée Bissau-Guinée et vainqueur Liberia-Mauritanie contre celui de Gambie-Mali (match aller 11,12, 13 août et le retour 18, 19,20 août).

Zone Ouest B 1er tour : Togo-Benin (match aller14,15,16 juillet et le retour 21,22, 23 juillet).

2e tour : Vainqueur Togo-Bénin-Nigeria, Niger-Côte d'Ivoire et Burkina Faso-Ghana (match aller 11, 12, 13 août et le retour 18, 19 20 août).

Zone centre et Est, 1er tour : Somalie -Soudan du sud ( aller 20, 21, 22 avril et le retour le 28,29, 30 avril).

2e tour : vainqueur Somalie/Soudan du sud--Ouganda, Tanzanie-Rwanda, Djibouti-Ethiopie, Burundi-Soudan (match aller 14,15, 16 juillet et le retour 21, 22, 23 juillet).

3e tour : vainqueur Somalie/Soudan du sud-Ouganda contre celui de Tanzanie-Rwanda, vainqueur Djibouti-Ethiopie contre celui de Burundi-Soudan (match aller le 11,12, 13 août, le retour 18,19,20 août).

Zone sud 1er tour : Madagascar-Malawi, Iles Maurice- Seychelles (match aller 20,21, 22 avril et le retour le 28, 29 , 30 avril).

2e tour : vainqueur Madagascar/ Malawi contre Mozambique, vainqueur Iles Maurice/Seychelles contre Angola, Comores contre Lesotho, Namibie contre Zimbabwe, Botswana contre Afrique du sud, Swaziland-Zambie (match aller 14,15,16 juillet et le retour 21,22, 23 juillet).

3e tour:

-Vainqueur Madagascar-Malawi contre celui de Iles Maurice-Seychelles/ Angola, vainqueur Comores-Lesotho)contre celui de Namibie-Zimbabwe, -vainqueur (Botswana-Afrique du sud) contre celui de Swaziland-Zambie ( match aller 11,12, 13 août et le retour, le 18, 19, 20 août).