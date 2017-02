Congo-Brazzaville: Santé - Jacqueline Lydia Mikolo rassure les médecins finalistes et les nouveaux agrégés

La République du Congo ne participera plus à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des moins… Plus »

Pour lier l'utile à l'agréable, la ministre de la Santé et de la Population a mis à la disposition des professeurs agrégés et médecins finalistes des kits d'équipement qui leur permettront de bien accomplir leur travail sur le terrain pour l'intérêt des populations.

Avant d'échanger avec les médecins finalistes, Jacqueline Lydia Mikolo a reçu les professeurs agrégés CAMES promus récemment. Spécialistes dans divers domaines de la médecine, ils ont reçu quelques orientations de la ministre de la Santé et de la Population à propos des défis que le Congo doit relever en matière de santé. Le professeur, Alain Maxime Mouanga, qui s'est exprimé au nom des autres agrégés promus, a indiqué qu'ils sont prêts et disponibles à travailler d'arrache-pied pour satisfaire les besoins sanitaires des populations.

