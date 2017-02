Libye: L'Union européenne veut mettre un terme au flux migratoire

« Les témoignages de tortures, de violences à l'égard des personnes notamment dans les centres de rétention sont dramatiques. On renvoie donc ces personnes vers leurs oppresseurs au mépris des droits les plus élémentaires. Tout le monde sait que la situation en Libye est terrible, que c'est un pays d'une grande instabilité », a-t-elle ajouté.

« Au lieu de proposer une vraie politique d'accueil des personnes qui arrivent sur le sol européen par des voies légales et sécurisées, on renvoie vers leurs persécuteurs des personnes qui ont déjà été extrêmement éprouvées », s'est insurgé Françoise Sivignon, présidente de Médecins du monde.

« Conserver des camps en Libye, c'est maintenir les migrants dans des conditions inhumaines et les mettre encore plus en danger », a déploré Carlotta Sami, porte-parole du HCR.

L'Union européenne compte aussi s'appuyer sur les garde-côtes libyens pour empêcher les traversées. Des formations ont déjà commencé à leur être dispensées sur « les droits de l'homme, les droits maritimes, le traitement égalitaire des hommes et des femmes, ainsi que les techniques d'opération de recherche et de sauvetage en mer », a annoncé la Commission de l'UE.

Autres résolutions : renforcer le rôle des garde-côtes libyens; aider les voisins de la Libye à fermer ses accès aux pays voisins; assurer des conditions décentes aux migrants bloqués dans la région et inciter les migrants économiques à retourner d'où ils viennent. « Nous intensifierons l'action que nous menons avec la Libye, qui est le principal pays de départ, ainsi qu'avec ses voisins d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne », est-il écrit dans la déclaration de Malte.

