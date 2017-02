Afrique: CAN U-17 - Le Congo disqualifié et remplacé par la Tanzanie

Plus d'une année déjà passée à la tête de la diplomatie congolaise, Jean Claude… Plus »

« Après plusieurs courriers concernant le cas du joueur en question, il avait été décidé de l'envoyer au Caire afin de procéder à une IRM (Imagerie à résonance magnétique). Le joueur n'était jamais venu. Un ultime délai lui avait été accordé avec déplacement à Libreville pour l'examen en question. Langa Lesse Bercy n'a pas davantage répondu à la convocation. Le Congo est donc disqualifié et remplacé par la Tanzanie », confirme le comité exécutif de la Confédération africaine de football. La Caf a, par ailleurs, décidé d'attribuer l'organisation de cette CAN au Gabon. Madagascar s'est vu retirer l'organisation « en raison du retard pris dans la préparation du tournoi ». La phase finale de la CAN U-17 se disputera en avril prochain.

Le Congo a disputé le dernier tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie face à la Tanzanie . Battus en terre tanzanienne (2-3), les Diables rouges arrachent leur qualification sur le terrain en l'emportant à Brazzaville (1-0) avant de tomber sous le coup de la sanction administrative. La Fédération tanzanienne de football avait en effet porté les réserves contre l'éligibilité du numéro 10 congolais Bercy Langa Lesse. Et la CAF a tranché le dossier.

