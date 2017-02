Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le club 2002 - Pur juge positif son bilan de 15 ans

Le Club 2002, Parti pour l'Unité et la République a commémoré les 2 et 3 février à Brazzaville, les 15 ans de son existence. Bien que jeune, le parti se réjouit du bilan à mis- parcours et se félicite d'avoir atteint l'essentiel des objectifs.

Le Club 2002-Pur a été créé le 30 janvier 2002, sous forme d'une association politique. Pour célébrer l'évènement, le conseil de surveillance de cette formation politique affiliée à la majorité présidentielle a organisé quelques activités publiques, à la faveur desquelles, a été dressé le bilan à mi-chemin de son parcours politique.

Lors des Universités du Club 2002-Pur marquant l'ouverture officielle des festivités, le secrétaire général du Club 2002-Pur, Juste Désiré Mondélé, qui a animé un panel sur le thème : « Evolution du Club 2002 : de l'Association au parti politique », a affirmé que le parti a atteint ses objectifs.

Le premier objectif selon Juste Désiré Mondélé est d'avoir rassemblé en 2002, les cadres congolais de l'étranger afin qu'ils participent eux aussi, directement à la reconstruction du pays, détruit par les évènements socio-politiques de 1997.

« Le Club 2002 est né en 2002, dans des circonstances particulières, car créé après les évènements socio-politiques de 2017, dans le but de rassembler les cadres congolais de l'étranger », a affirmé Juste Désiré Mondélé.

Dès sa création, en tant qu'association politique, a-t-il précisé, le Club 2002 Pur visait entre autres objectifs, de promouvoir la paix et l'unité nationale dans le pays; garantir les droits de l'homme et la bonne gouvernance ; promouvoir la transparence de la chose politique et les valeurs de justice mais aussi et surtout lutter contre les antivaleurs

Autres objectifs: soutenir les actions du président de la République, Denis Sassou N'Guesso dans tous ces combats politiques et de lui faire des propositions concrètes visant à promouvoir la bonne marche socio-politique et économique du pays.

Quinze ans après, le Club 2002-Pur a fini par se muer en parti politique. Le parti se satifait de ce que, aujourd'hui, le grand nombre de ses objectifs sont atteints et se dit comblé pour ce progrès, même si de nombreux défis restent encore à relever.

« Le Club 2002-Pur a atteint l'essentiel de ses objectifs assignés depuis sa création. Ce qu'il faut vous dire, c'est que notre parti est une académie, une école de formation. En 15 ans, a formé plusieurs cadres, et en terme de propositions, nous avons beaucoup contribué, c'est pour cela que nous pensons que son bilan est largement positif », a renchéri Juste désiré Mondélé.

Malgré ce parcours qu'il qualifie d'élogieux, le Club 2002-Pur garde le cap et tient à se structurer de mieux en mieux afin de préparer avec plus de sérénité, les diférentes élections qui pointent à l'horizon.

Il continue à contribuer à la bonne marche du pays, tout en soutenant de manière indéfectible, les actions du président de la République Denis Sassou N'Guesso.

Rappelons que le Club 2002-Pur a été créé par Guy César Wilfrid N'Guesso. Il a pour idéologie politique, la démocratie chrétienne et est dirigé par un conseil de surveillance. Il dispose par ailleurs d'un conseil national de 405 membres.