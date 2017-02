Cote d'Ivoire: Pr. Albert Tévoédjrè - " L'Onuci s'en va parce qu'elle a réussi sa mission "

interview

L'ancien Représentant du Secrétaire général de l'Onu pour la Côte d'Ivoire et médiateur de l'Uemoa jette un regard sur la situation socio-politique ivoirienne après les années de crise.

Vous êtes l'invité d'honneur de la Grande chancelière à l'occasion de la création de sa Fondation. Qu'est-ce qui a milité en faveur de ce choix ?

Henriette Dagri Diabaté et moi avons longtemps cheminé ensemble. Elle a sans doute pensé qu'un témoignage de ma part pouvait être utile. D'autant plus que nous étions ici, il y a quatre ans, lorsque nous avons lancé l'idée de la Fondation. Je pense qu'il y a eu un travail sérieux qui a été fait avec la mise en place des statuts, la mobilisation des attentions et des fonds. Et maintenant, on peut créer la Fondation et je suis heureux d'être présent pour la fondation qui a pour but de promouvoir le leadership féminin. Je crois aussi que mon parcours, mon accointance avec la Côte d'Ivoire ont aussi milité en faveur du choix de la grande Chancelière. En plus, il y a tout ce qui se passe ici aujourd'hui qui a permis de mettre un terme à tous les errements tragiques.

Vous avez été le premier Représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu pour la Côte d'Ivoire en vue de trouver une solution à la crise militaro-politique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a retrouvé son unité. Quel commentaire pouvez-vous faire ?

Je suis très heureux de constater que cette crise qui avait divisé le pays fait désormais partie du passé. Et je pense que la situation va aller de mieux en mieux. Il y a eu un génie créateur qui a permis aujourd'hui d'avoir une nouvelle Constitution qui tient compte de tout le monde et du fait qu'il faut une architecture qui permette au nord, au Sud, à l'Est, à l'ouest, à toutes les religions d'être ensemble. Il faut continuer dans ce sens.

Un commentaire sur la réconciliation en Côte d'Ivoire ?

La réconciliation est en marche. Nous allons tout faire pour qu'elle continue sa bonne marche. Et le leadership féminin va l'y aider. Parce que les femmes aiment bien être ensemble et contribuer ensemble. Je crois en la Côte d'Ivoire. Je pense que nous allons vers ce chemin de réconciliation véritable. Et que chacun fasse le travail qui est le sien pour que le pays prospère afin que le partage des bienfaits de la réconciliation bénéficie à tous. Il faut que les petits, les sans- grades, tous ceux qui n'ont rien aujourd'hui et qui font des grèves soient concernés. C'est cela la république et aussi la vraie réconciliation.

Le Président Alassane Ouattara est à son deuxième mandat. Selon vous, répond-il aux attentes des Ivoiriens ?

Nous saluons en lui le génie qui lui a permis de faire une architecture constitutionnelle acceptée par tous. Je pense que dans cette voie, il y a de quoi mettre tout le monde à l'aise. La réforme constitutionnelle offre des occasions à chaque Ivoirien de retrouver sa place et sa contribution efficace pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je pense que les Constitutions, comme celles des refondations nouvelles, donnent à la société civile la possibilité de participer à la réconciliation. Je suis donc très heureux de ce qu'il fait à la tête de ce pays. Si, j'ai un conseil à lui donner, c'est de lui demander de poursuivre et d'avoir confiance. Et d'être un modèle pour les africains en Afrique. Le succès d'Alassane Ouattara est celui de tous ceux qui sont marginalisés, concernés par la chose publique.

Vous arrivez en Côte d'Ivoire au lendemain de remous sociaux et d'une mutinerie dans l'armée. Quelle analyse le Médiateur que vous êtes peut-il faire ?

Je constate avec vous que ces troubles de différents ordres sont maîtrisés. Les pouvoirs publics ont donné la possibilité aux uns et aux autres de s'asseoir, de dialoguer pour trouver des solutions idoines. Il faut identifier les problèmes et les résoudre ensemble.

En juin 2017, la mission onusienne en Côte d'Ivoire va prendre fin. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion ?

Je suis simplement heureux. L'Onuci s'en va parce qu'elle a réussi sa mission. Le monde entier salue l'action de l'Onu en Côte d'Ivoire. Il faut saluer l'organisation pour avoir réussi cette opération et cela est important. Car, ce n'est pas souvent qu'elle réussit.

Le vingt-huitième sommet de l'Union africaine a enregistré le retour du Maroc au sein de l'institution. Avez-vous apprécié la démarche du royaume chérifien ?

Je salue l'intelligence du roi du Maroc. Il y a une chanson qui dit que lorsqu'on est guidé par l'amour, on triomphe toujours. Une autre dit que lorsqu'on a pour boussole l'orgueil, on s'effondre toujours. Le roi Mohammed VI n'a pas pris le chemin de l'orgueil.

Il a pris celui de l'intelligence. Que la république arabe sahraoui démocratique (Rasd), soit assise dans une assemblée, cela ne peut pas empêcher le Maroc, grand pays qui a une voie prépondérante en Afrique d'être présent sur la scène africaine. Aujourd'hui, le roi du Maroc a su transcender cela. Il a su oublier les petitesses et prendre la place qui lui revient. A savoir celle d'un Maroc conquérant économiquement et politiquement.

A la tête de la Commission de l'Ua, Mme Zuma laisse la place à Moussa Faki Mahamat. Pourra-t-il, selon vous, relever les grands défis auxquels le continent est confronté ?

Après l'Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est une personnalité de l'Afrique centrale qui dirige cette Commission. Moussa Faki Mahamat du tchad. Un pays qui joue un rôle important en termes de lutte contre le terrorisme. Rappelez-vous des ennuis que nous avons observés au Mali et ailleurs. Le Tchad y a perdu beaucoup de ses soldats. Nous saluons le dévouement de ce pays pour le continent africain.

Comment va votre pays, le Bénin, aujourd'hui ?

Il va bien. Véritablement, si nous tenons à la Constitution, si nous tenons à la démocratie, si nous tenons à nos convictions, nous allons aussi travailler afin que le développement soit partagé. La gloire d'un pays, ce n'est pas le chef. Mais le partage avec tous les citoyens des bienfaits du travail de tous. Nous devons donc travailler beaucoup pour la gloire du Bénin ou même de la Côte d'Ivoire. Je suis heureux que nos deux pays continuent d'avoir des relations fraternelles. Albert Tévoédjrè est aussi un Ivoirien sans frontière.

La Côte d'Ivoire est notre pays ; c'est un peu l'Afrique en miniature. Pour moi, les africains doivent travailler beaucoup et en même temps faire de la Cedeao un grand marché. Il faut faire en sorte que l'intégration régionale soit un atout.