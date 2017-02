Afrique: Coupe d'Afrique des nations - Cameroun 2019, Côte d'Ivoire 2021

Gabon 2017, Cameroun 2019 et ... Côte d'Ivoire 2021. C'est juste quatre ans d'attente. Qu'on se prépare. On ne voudra pas vivre la douleur des Gabonais. Ou les moments difficiles de Côte d'Ivoire 84.

Ivoiriens, éliminés au premier tour, ont été l'une des grandes déceptions de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Désillusions aussi pour d'autres nations. Tel le Gabon. Le pays organisateur est sorti incognito de "sa" coupe. En cause, le changement d'entraineur un mois avant le début de la compétition. L'Algérie, le Sénégal, la Rdc, le Maroc et surtout les Étalons du Burkina Faso ont réussi à faire rêver leurs supporters. Avant de s'incliner. La coupe d'Afrique, c'est cela. Beaucoup d'espoir au coup d'envoi, désillusion pour les moins forts au premier tour et assez de déception pour ceux qui tombent en quart et demi-finale. Forcément.

Gabon 2017, ça finit ce week end. On saura qui des Pharaons d'Égypte et des Lions Indomptables succèderont aux Éléphants de Côte d'Ivoire. Les

