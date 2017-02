Bénin: Patrice Talon maintient l'interdiction des prières de rue le vendredi

C'est donc une fin de non-recevoir à la demande de dérogation adressée par la communauté musulmane. Mais il y a une concession : en cas de manifestation exceptionnelle, il sera possible d'occuper les voies. Patrice Talon a promis des mesures d'accompagnement de l'Etat notamment pour la construction de mosquées. « Les 2 camps sont satisfaits, on s'est compris », a dit à RFI Ousmane Ibrahim, premier vice-président de l'Union islamique du Bénin.

Le président Patrice Talon a réaffirmé la position exposée par 3 de ses ministres, Intérieur, Justice et Développement, pendant la semaine : il n'y aura plus de prières du vendredi dans les rues. Le chef de l'Etat a ré-expliqué à la cinquantaine de dignitaires musulmans venus à la présidence que l'objectif du gouvernement était d'assainir, d'embellir les villes et en aucun cas de s'en prendre à l'Islam. Selon lui, prier dans la rue ne peut pas être une habitude ou un acquis.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.