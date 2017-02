Algérie: Législatives 2017 - Les candidats soumis à des conditions strictes définies par la loi

Le directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, Boumediène… Plus »

La loi organique relative au régime électoral dispose que nul ne peut faire acte de candidature sur plus d'une liste, ni dans plus d'une circonscription électorale.

Les candidats à la chambre basse du Parlement doivent ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l'exception des délits involontaires.

Dans cette élection, sont exclus à la candidature, pendant l'exercice de leur fonction et pour une durée d'une année après leur cessation de fonctions notamment le wali, le wali délégué, le chef de daira, le secrétaire général de wilaya, le magistrat, l'ambassadeur et le consul général.

