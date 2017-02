Afrique: Prix des Cinq continents de l'Oif - La Tunisienne Fawzia Zouari lauréate 2016...

La Tunisienne Fawzia Zouari a été désignée lauréate du Prix des Cinq continents de la Francophonie édition 2016 pour son roman « Le corps de ma mère ». Elle succède au Congolais In Koli Jean Bofane.

Lauréate du Prix des cinq continents de la Francophonie édition 2016, Fawzia Zouari, née au Kef, est une écrivaine et journaliste tunisienne. Docteur en littérature française et comparée de la Sorbonne, elle vit à Paris depuis 1979. « Le corps de ma mère » est son dixième livre publié. Elle y relate la condition de la femme en Tunisie. « Ce choix fut particulièrement difficile à prendre tant la qualité et la diversité ont caractérisé cette édition 2016. Le jury a été séduit par le style ample et empli d'émotions de l'écrivaine », rapporte un communiqué de l'Organisation internationale de la Francophonie (Oif).

Le document détaille : « Ce long récit est très riche de sensations, de mémoire, de sentiments, l'auteur excelle à nous faire partager cette quête presque désespérée pour évoquer la vie d'une femme unique, sa mère mourante, qu'elle n'a pas toujours su comprendre ». Le texte ajoute : « Ce livre tord le cou à la morale hypocrite. Rarement des faits dramatiques ont été décrits avec autant d'humour dans une écriture jouissive et poétique ». Présidé par Jean-Marie Gustave Le Clezio (Maurice), Prix Nobel de littérature, le jury 2016 est composé de Lise Bissonnette (Canada-Québec), Ananda Devi (Maurice), Hubert Haddad (Tunisie-France), Monique Ilboudo (Burkina Faso), Paula Jacques (France-Égypte), Vénus Khoury-Ghata (Liban), Pascale Kramer (Suisse), René de Obaldia (Hong-Kong), Lyonel Trouillot (Haïti) ainsi que le lauréat de l'édition 2015, In Koli Jean Bofane (Rd Congo). La sélection des ouvrages a été effectuée par cinq comités de lecture : l'Association du Prix du Jeune écrivain francophone (Muret, France), l'Association des écrivains du Sénégal (Dakar), le Collectif d'écrivains de Lanaudière (Cel) Canada-Québec et l'Association « Passa Porta » (Bruxelles, Belgique) et l'Association « Culture Elongo » (Brazzaville-Congo). Outre les 10.000 euros qu'elle offre, l'Oif assurera ensuite la promotion du lauréat sur la scène littéraire internationale durant une année entière.

... L' édition de 2017 lancée

Les inscriptions pour le Prix des cinq continents de la Francophonie 2017 sont ouvertes aux œuvres de fiction narrative (roman, récit, nouvelles) publiées entre le 1er mai 2016 et le 1er mai 2017. Selon un communiqué de l'Oif, elles doivent être faites par les éditeurs (les auteurs ne peuvent faire directement acte de candidature) jusqu'au 15 avril 2017. A compter de cette année, précise la source, le processus d'inscription par les éditeurs se fait via une plateforme qui se trouve sur le site de l'Oif : http://litterature.francophonie.org

Créé en 2001 par l'Organisation internationale de la Francophonie, le Prix des cinq continents consacre un texte de fiction narratif d'un écrivain témoignant d'une expérience culturelle spécifique enrichissant la langue française.

Accueillant tout auteur d'expression française quelle que soit sa maturité littéraire, le Prix des cinq continents de la Francophonie met en valeur l'expression de la diversité culturelle et éditoriale de la langue française sur les cinq continents.