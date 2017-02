Congo-Kinshasa: Développement rural - 54 millions Usd pour des infrastructures socioéconomiques du Grand Kasaï

Lancé en 2014 dans le cadre du partenariat entre la BAD et le gouvernement, le projet se clôture en 2019. Il est destiné à plus de trois millions de bénéficiaires directs.

Construction de 60 mini-réseaux d'eau potable en milieux ruraux, fourniture de mobiliers scolaires dans 60 écoles, équipements médicaux et médicaments dans 60 centres de santé, construction de 495 latrines publiques ... dans les provinces de Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru. Telles sont les activités prévues par le gouvernement, pour l'année 2017, dans le cadre de la poursuite du Projet de renforcement des infrastructures socioéconomiques dans la région centre du pays (Prise) financé par la Banque africaine de développement (BAD).

Une enveloppe de 54 millions Usd est prévue pour la réalisation de tous ces ouvrages.

Le projet prévoit également le renforcement des capacités de cinquante-deux (52) jeunes cadres universitaires pendant seize mois. Il s'agit des ingénieurs dans les domaines de la construction, de l'électricité, de l'électromécanique, de l'hydrogéologie, pour le suivi et l'évaluation du projet.

Ces informations ont été données au cours de la réunion du comité de pilotage du projet Prise organisée le jeudi 2 février au Cercle Elaeïs, à Kinshasa.

A l'occasion, le coordonnateur du projet Prise, Corneille Kabamba Manongo, a présenté les activités réalisées, notamment à Tshikapa et à Mbuji-Mayi, pour l'exercice 2016.

Les « travaux connexes » ont été réalisés à Tshikapa « pour garantir l'amélioration la desserte en eau potable de cette ville ». Pour ce faire, le projet a équipé Tshikapa de huit groupes électrogènes de puissance totale de 1 628 Mégawatts et de cinq citernes de 30 M3. Il a également réalisé les travaux de la lutte antiérosive pour la protection des conduites et ouvrages d'eau potable de la Régie de distribution d'eau (Regideso/Tshikapa). Cette ville a bénéficié de 6 883 km de voirie moderne, 6 611 ml des caniveaux en béton armé et 198, 2 ml de dolds.

Grâce à ce projet, la ville de Mbuji-Mayi a acquis huit motocycles pour le Centre multifonctionnel du Genre, des bâtiments administratifs pour l'antenne du Projet sont construits à Kananga et la ville de Kinshasa est dotée de bâtiments administratifs pour la direction nationale de service d'hygiène.

Environ trente écoles et trente centres de santé ainsi que 247 latrines publiques ont été construits dans l'espace du Grand Kasaï. La fabrication des mobiliers scolaires à fournir dans les écoles construites au Kasaï Oriental est en cours. Les centres de santé construits au Kasaï Occidental sont également équipés.

Pour la ministre du Développement rural, Martine Bukasa, la réalisation de projet Prise contribuera à la « transformation des milieux ruraux pour les rendre attrayants ».

De son avis, ce projet constitue à la fois un « défi majeur » et une « réponse adéquate » pour le gouvernement central dans l'amélioration des conditions de vie des populations de l'espace Grand Kasaï. Elle a aussi salué la BAD, dans le cadre de ce partenariat, pour la réalisation des structures modernes dans cette partie de la République.

Au terme de cette réunion d'évaluation, le comité de pilotage du projet Prise, conduit par son président Abel-Léon Kalambay et le secrétaire général au Développement rural, a adopté le rapport 2016 du projet Prise et son Programme du travail et budget annuel (PTBA) pour l'exercice 2017.

Lancé en 2014 dans le cadre du partenariat entre la BAD et le gouvernement central, à travers le ministère du Développement rural, le Projet Prise se termine en 2019. Il est cofinancé à hauteur de plus de 123 millions USD par la BAD et contribue à l'amélioration du cadre de vie des populations de plus de trente agglomérations de 10 000 à 25 000 habitants chacune, dans l'espace du Grand Kasaï, autour de l'axe Ilebo-Tshikapa-Kananga et Mbuji-Mayi.