Afrique: CAN 2017 (3è place) - Black Stars et Étalons en quête d'un lot de consolation

Les Black stars livreront ce soir leur sixième face-à-face avec les étalons du Burkina Faso.

Battus respectivement par l'Egypte et le Cameroun en demi-finale, le Burkina Faso et le Ghana s'affrontent ce soir (19h00), à port Gentil, pour le match de la 3e place de la Can 2017.

Après la désillusion des demi-finales, les deux équipes visent désormais le podium de la trente-et-unième édition de la Coupe d'Afrique des nations.

« On fera le maximum pour bien terminer la compétition », a déclaré Steeve Yago, le défenseur des étalons. Si sur le papier, les Black stars du Ghana, quadruple champions d'Afrique, quatre finales disputées et qui ont disputé hier leur 6e demi-finale d'affilée ont la faveur des pronostics, les Etalons ont démontré, lors de leurs différentes sorties, qu'ils comptent désormais parmi les grandes nations du football africain.

Tactiquement et techniquement, les hommes de Paulo Duarte n'ont quasiment rien à envier au Ghana. Face à l'Egypte en demi-finale, Charles Kaboré, Bertrand Traoré et autre Ibrahim Touré Blati ont affiché d'énormes qualités qui leur permettent de tenir tête aux plus grandes nations de football. Les étalons jouent sans complexe, possèdent un groupe homogène et l'un des meilleurs collectifs du tournoi.

Ils ont aussi une défense très disciplinée au niveau de leur axe central avec la paire Koné Bakari-Issouffou Dao qui a été impériale face aux pharaons d'Egypte. Dans l'axe médian, Charles Kaboré dans le rôle de récupérateur est bien épaulé par Traoré Razack et Ibrahim Traoré. Un trio qui abat un travail incroyable dans ce secteur. Surtout Ibrahim Touré Blati qui est l'une des révélations de cette Can chez les étalons.

Mobile, doté d'une belle technique, le jeu à une touche de balle du joueur d'Omonia Nicosie à Chypres fait du bien au milieu de terrain des étalons.

Leur attaque est également très active. Bertand Traoré et Préjuce Nakoulma harcèlent constamment les défenses adverses sur les côtés. La finition est réservée à Aristide Bancé (2 buts inscrits). Tout paraît bien outillé chez les étalons mais l'équipe manque de réalisme.

Une lacune qu'il va falloir corriger face à des Black stars expérimentés et aussi rusés que les pharaons. Mais les Ghanéens se sont-ils remis de leur échec face aux Lions indomptables en demi-finale ? Ce sera l'énigme de cette rencontre pour la 3e place. La déception était grande chez les frères Ayew et leurs coéquipiers au coup de sifflet final, jeudi dernier. Finaliste malheureux de la compétition face aux éléphants de Côte d'Ivoire en 2015, le Ghana rêvait de marcher sur la plus haute marche du podium, après son dernier sacre en 1982. Malheureusement, il faut tout reprendre à zéro.

Les Black stars livreront ce soir leur sixième face-à-face avec les étalons du Burkina Faso.