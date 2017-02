Kenya: Peugeot va assembler au pays ses véhicules destinés au marché local

A l'occasion de la visite du ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin au Kenya samedi 4 février, PSA a annoncé que Peugeot allait assembler sur place ses modèles destinés au marché kényan. Une nouvelle étape pour l'internationalisation du groupe automobile français.

PSA et le Kényan Urysia qui importe et distribue la marque Peugeot depuis 2010 ont conclu un accord au terme duquel plus de 1 000 véhicules destinés au marché local seront assemblés sur place à partir de juin.

Dans un premier temps, les voitures seront assemblées à partir d'éléments importés, avec pour objectif d'aller vers davantage d'intégration de la production locale. Il s'agit là d'un retour car PSA avait déjà assemblé des véhicules au Kenya entre 1974 et 2002.

A la conquête des pays africains émergents

Après le Nigeria, l'Ethiopie, la Tunisie et le Maroc, PSA poursuit donc sa stratégie d'implantation sur les nouveaux marchés émergents d'Afrique car le groupe projette de vendre un million de véhicules par an sur le continent et au Moyen-Orient à l'horizon 2025. Des discussions sont aussi en cours avec l'Algérie.

PSA cherche par la même occasion à réduire sa dépendance envers le marché chinois devenu moins intéressant. Le groupe français a également signé récemment un accord pour revenir en Inde.