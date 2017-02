Sénégal: Projet énergie de l'Omvg - Lancement des travaux à Kaléta, aujourd'hui

Concernant la ligne d'interconnexion, elle est une ligne haute tension de 225 KV pour un linéaire de 1.677 km dont 702 km au Sénégal. Le coût du projet est estimé à plus de 323 milliards de FCfa (494 millions d'euros). La contrepartie financière est une enveloppe de 20 milliards de FCfa supportée par les quatre Etats-membres dont 48 % par le Sénégal. Avec cet ouvrage, le Sénégal renforcera sa politique de mix énergétique et aura franchi un important pas vers son indépendance énergétique.

La cérémonie de lancement des travaux concerne la ligne d'interconnexion qui permettra le transport de l'énergie de Sambangalou et de Kaléta et de connecter les réseaux Omvs et Omvg à partir de Tambacounda, ville où l'Omvs compte étendre son réseau (avec une ligne Kayes-Tamba). «Le barrage de Kaléta (240 MW) est une propriété de la Guinée mis en service depuis fin 2015. Ce pays cédera une partie de l'énergie (30 %) de Kaléta aux pays membres de l'Omvg (Gambie, Guinée Bissau, République de Guinée et Sénégal) et le Sénégal bénéficiera de 20 % », rapporte la même source.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, prend part, aujourd'hui, à la cérémonie de lancement des travaux du Projet énergie de l'Omvg (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie) à Kaléta, en République de Guinée, indique un communiqué. Le Projet énergie Omvg comporte deux volets : le barrage de Sambangalou et la ligne d'interconnexion.

