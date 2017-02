Sénégal: L'émergence et l'emploi des jeunes - L'artisanat, une alternative

L'émergence ne saurait être seulement le résultat d'une pérégrination de l'esprit encore moins le fruit d'une quelconque panacée politicienne, mais bien au contraire d'une praxis accompagnée de projets et programmes concrets devant concourir à soulager la souffrance des Sénégalais, mais encore et surtout d'améliorer leurs conditions de vie. Cette ambition leitmotiv du gouvernement, qui se reflète à travers le Plan Sénégal émergent, devrait logiquement nous amener à nous interroger sur le modèle de comportement standard que devrait adopter l' « homo senegalensis » pour faire face aux défis du développement qui nous interpellent. Travailler, encore travailler et toujours travailler avait-on l'habitude de dire. Mais aujourd'hui, le prési-dent Macky Sall invite les Sénégalais à parler moins et à travailler plus et mieux pour mériter leurs salaires, afin que l'émergence, loin d'être un concept creux, se traduise véritablement dans le vécu de chaque Sénégalais.

Le Sénégal est un peuple de génie qui force le respect du monde entier pour le dynamisme et la maturité de sa classe politique qui a su montrer à l'opinion internationale que la démocratie n'est pas seulement l'apanage des occidentaux. Mais, le Sénéga-lais reste aussi caractérisé par son goût prononcé de la discussion, des critiques faciles et du débat de grand place qui le dis-trait parfois des choses sérieuses (Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, dans un de ses sermons, fustigeait d'ailleurs cette habi-tude très particulière des Sénégalais).

Aujourd'hui, face à un monde en profondes mutations économiques, culturelles, sociales et même sécuritaires, nous devons toujours invoquer les merveilleux enseignements de nos illustres grands hommes comme El hadji Malick Sy, Cheikh Ahma-dou Bamba, El hadji Ibrahima Niass, pour ne citer que ceux-là, afin que notre cher pays ne soit victime de ces bouleverse-ments qui remettent en cause les fondements même de notre religion.

A vrai dire, nous devons saluer la vision du président Macky Sall qui, à l'entame de sa magistrature, a invité les citoyens à un sursaut individuel en prônant des valeurs qui fondent nos croyances religieuses de droiture, à travers la gouvernance ver-tueuse et la transparence, de partage et de solidarité avec la Couverture maladie universelle (Cmu) et les bourses familiales, mais aussi de reddition des comptes avec la traque des biens mal acquis, sans oublier bien entendu la poursuite des projets entamés par son prédécesseur, autant d'innovations dans la gestion des politiques publiques qui portent le cachet d'un homme imbu de valeurs républicaines.

Deux ans après son accession à la magistrature suprême, hasard heureux ou signe du destin, le passage de notre pays au Groupe consultatif de Paris (février 2014), avec une moisson de projets de développement, annonce des lendemains meil-leurs. Avec le financement et l'accompagnement acquis des partenaires au développement et de nos ressources propres (contrairement à certaines assertions à l'allure de propagande), l'ambition du président Macky Sall est de tourner la page de la pauvreté pour enfin engranger des taux de croissance satisfaisants afin de juguler les problèmes de l'emploi et du dévelop-pement du pays en général.

Ainsi, le Plan Sénégal émergent (Pse), ce nouveau programme économique « made in Sénégal », prend son décollage pour transformer le vécu des Sénégalais ; ce qui suppose naturellement que nous devons nous accommoder à de nouveaux para-digmes revisitant les concepts de productivité et de compétitivité pour atteindre les ambitieux objectifs que nous nous som-mes fixés.

Naturellement, la situation économique reste, aujourd'hui, assez difficile pour les Sénégalais en général qui subissent les contrecoups de l'assainissement de la gestion des finances publiques combiné avec un environnement économique interna-tional tendu, caractérisé par la crise, et dont l'impact est la réduction significative des flux financiers de nos compatriotes émigrés en direction de leurs parents restés au pays. Comme on le sait, l'évolution des cycles économiques dépend de plu-sieurs facteurs qui peuvent être exogènes comme endogènes. Cette situation est donc transitoire et naturellement surmonta-ble grâce surtout au génie inventif sénégalais, mais également au stoïcisme légendaire qui l'a toujours caractérisé. J'aimerai, à ce propos, invoquer l'adage wolof qui dit : « si la soif te pousse à boire la mousse, honte à toi lorsque l'eau potable est abondante ».

Oui, le Pse prend bien en compte le « Yoonu Yokkuté » et poursuit l'objectif de création d'emplois et de richesses pour les populations surtout jeunes. Cette vocation de fournir des emplois est du ressort du secteur privé qui doit être le moteur de la croissance, et l'Etat s'attèle naturellement à offrir un climat des affaires favorable à l'émergence (classements Doing Busi-ness, notations Standard and Poors). Nous devons reconnaitre, aujourd'hui, qu'il y a une institutionnalisation de la bonne gouvernance financière et un assainissement des finances publiques ; ce qui, bien entendu, suppose des arbitrages budgétaires comme, par exemple, la résorption du déficit de la dette publique ou le règlement définitif de la question de l'énergie.

Pour solutionner le problème de l'emploi des jeunes, l'Etat a d'ailleurs mis en place différents mécanismes mettant surtout l'accent sur l'auto-emploi et l'entreprenariat individuel par les financements de projets individuels et collectifs des jeunes à travers, par exemple, le Papej et le Fongip.

Au Sénégal, nous avons des niches d'emplois très peu explorées, telles que l'artisanat qui constitue, sans nul doute, un cré-neau sur lequel veut s'appuyer le président Macky Sall pour booster la capacité du Sénégal à procurer ces emplois promis aux jeunes.

Secteur économique à part entière regroupant essentiellement une population active à majorité peu instruite, il est considéré dans la pensée économique contemporaine (les économistes physiocrates) comme l'étape de la pré-industrialisation. D'où toutes les considérations et idées reçues qui participent à sa dévalorisation réduisant ainsi son impact réel sur la vie des popu-lations.

En effet, si l'allocation du budget de l'Etat se faisait au prorata de sa contribution en termes de chiffres d'affaires et de son impact dans la qualification et l'insertion professionnelles des centaines de milliers de jeunes qui s'y exercent et s'y réfugient, l'artisanat mériterait des ressources additionnelles pour son développement et sa promotion (qui ne saurait d'ailleurs uniquement se limiter à la participation à des foires extérieures ou les administratifs sont souvent représentés en surnombre). Il faut noter cependant, pour s'en féliciter, que c'est avec le président Macky Sall que l'on note véritablement une prise en compte sérieuse du secteur à travers plusieurs directives en conseil des ministres ; ce qui démontre une volonté affichée qui doit se traduire par des propositions d'actions et de programmes hardis au niveau opérationnel.

En proposant d'ouvrir la commande publique (Projet mobilier national) aux entreprises artisanales par exemple, le gouvernement lance là un signal fort pour créer un environnement où les jeunes citadins et ruraux pourront avoir des emplois salariés et décents dans des métiers aussi divers que variés. Le développement et la promotion des métiers artisanaux à travers un dispositif d'accompagnement (incubation, financement, formation) pourraient à terme aider au décollage économique des terroirs par la résorption du chômage, le développement de la qualification professionnelle et la création de revenus et de valeurs ajoutées.

En effet, il est statistiquement établi depuis le recensement artisanal de 1992 qu'en moyenne, les entreprises artisanales (ou pour parler plus prosaïquement les ateliers de quartiers) fonctionnent avec un effectif de cinq personnes en moyenne (patrons et apprentis confondus). Ainsi, en mettant en place un dispositif institutionnel intégrant les structures d'encadrement de l'artisanat (Da, Apda, Anamo), d'une part, et les structures de financement (Fongip, Bnde et les Sfd...) d'autre part, le Séné-gal pourrait disposer d'un système d'encadrement et de financement de l'artisanat harmonisé et innovant appuyé par l'Apix, l'Adepme et l'Asepex devant déboucher sur la création de plusieurs milliers d'unités de productions artisanales (Upa) sur toute l'étendue du territoire national.

L'intégration de l'apprentissage, qui est en phase d'expérimentation par le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat, à travers le Projet d'appui au développement et à l'intégration de l'apprentissage (Padia), aura alors permis de former des milliers de jeunes dans le cadre d'un système de formation par alternance, consolidé par l'existence de Centres de formation professionnelle (Cfp) couvrant l'étendue du territoire national pour accompagner le dit dispositif. L'exemple de l'Allemagne demeure très instructif à cet égard, car elle est l'un des rares pays européens à être épargné par la crise économique qui a ébranlé l'Europe et mis presque à genou des pays comme la Grèce et le Portugal. Et ce salut, elle le doit surtout à un secteur industriel remarquable, mais soutenu par un système de formation (Dual) qui repose essentiellement sur le secteur de l'artisanat organisé autour des Lander. A titre illus-tratif, la Chambre de métiers de Coblence compte à elle seule 18.500 entreprises artisanales (120.000 au Sénégal) employant près de 145.000 salariés et 11.000 apprentis, pour un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros.

Nous devons accepter que l'artisanat figure parmi les rares secteurs capables de générer des emplois à grande échelle. Et ceci, combiné avec la particularité d'auto former ses acteurs avec un taux d'employabilité très élevée sans engendrer des coûts insoutenables par le budget de l'Etat. A cet égard, il me plait de rappeler cette fierté des artisans français qui peut aisément se comprendre à travers cette simple boutade : « quand la Fac est finie, on cherche, quand l'apprentissage est finie, on trouve ».

De même, l'artisanat peut aider le Sénégal à booster ses exportations et contrecarrer la concurrence des produits asiatiques d'importations « bas de gamme » qui inondent, aujourd'hui, notre marché sans oublier les conséquences (maintes fois dé-criées par les artisans) néfastes sur certaines filières comme la menuiserie et l'ameublement, la bijouterie, la couture, etc. Le consommer sénégalais pourrait alors devenir non seulement un slogan publicitaire et identitaire, mais plutôt une stratégie organisée et réfléchie de valorisation des produits et surtout de plus-value commerciale.

L'Acte III de la décentralisation devra, à mon sens, marquer le repositionnement de l'artisanat qui, à coup sûr, sera un facteur essentiel pour la prise en charge des nouvelles vocations des collectivités locales qui vont émerger. Ce dispositif intégré autour des organisations professionnelles d'artisans (Opa) , de l'Uncm et des Cm, en plus de favoriser la création massive d'emplois, participera à une meilleure crédibilisation et un renforcement des Chambres de métiers (outils de promotion et de représentation des artisans) qui gagneront donc à redynamiser les antennes départementales qui sont dans la plupart des ré-gions presque inexistantes ou peu présentes. Les Chambres de métiers pourront ainsi devenir des instruments beaucoup plus représentatifs (les taux d'adhésion au répertoire des métiers sont en général très faibles), menant des interventions exclusive-ment orientées vers la satisfaction des besoins des artisans qui sont évidemment leur raison d'être. En conséquence, l'accroissement de l'attractivité des organismes consulaires débouchera naturellement sur une amélioration des services offerts et, par ricochet, des ressources et toutes choses étant égales. Par ailleurs, nous aurons des institutions plus fortes et moins dépendantes de l'Etat. Cet important pas franchi par les artisans devra se faire comme en France ou en Allemagne, dans le cadre d'un code concerté de l'artisanat avec l'implication de tous les acteurs du secteur.

Avec l'élaboration d'une Stratégie nationale de développement de l'artisanat (Snda) cohérente et ambitieuse qui, en toute logique, devrait déboucher sur un Programme national de développement de l'artisanat (Pnda) incluant des ressources addi-tionnelles pour le secteur de l'artisanat, nous sommes convaincus que l'objectif de création de 500.000 emplois reste réalisa-ble, sans oublier, bien entendu, les emplois massifs qui seront créés dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et du secteur informel.

Le Plan Sénégal émergent est donc un plan fédérateur et opérationnel qui concrétise la Stratégie nationale de développement économique et social (Sndes), laquelle porte la marque du président Macky Sall selon le principe sacro-saint de la continuité de l'Etat pour avoir une croissance inclusive et durable se traduisant par une création massive d'emplois et de revenus.

Cette perspective radieuse qui pointe à l'horizon doit naturellement se matérialiser par un changement de paradigme compor-temental pour invoquer chez les Sénégalais des attitudes positives et vertueuses, gage de succès, car l'enjeu est véritablement grandiose, mais reste réalisable si tout le monde s'y met.*

Lexique :

Anamo : Agence nationale de la maison de l'outil

Asepex : Agence sénégalaise de promotion des exportations

Adpme : Agence pour le développement des Pme

Apda : Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat

Bnde : Banque nationale de développement économique

Da : Direction de l'artisanat

Fongip : Fonds de garantie des investissements prioritaires

Sfd : Système de financement décentralisé

Uncm : Union nationale des Chambres de métiers

Médiateur pédagogique

Directeur du Cpar de Tivaouane