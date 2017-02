Algérie: Tindouf - Nécessité d'achèvement du réseau électrique entre la centrale électrique solaire et celle conventionnelle

Le directeur de la culture islamique au ministère des Affaires religieuses et des wakfs, Boumediène… Plus »

L'entrée en service de cette station énergétique permettra d'atteindre un bond qualitatif en matière de production électrique qui passera à une capacité globale de plus de 190 Mégawatts dans la wilaya de Tindouf , et de satisfaire suffisamment la demande de la population de la wilaya notamment en période des grandes chaleurs, a-t-on signalé.

"Il appartient de rattraper le retard accusé des travaux et d'hâter l'achèvement du réseau électrique reliant la centrale électrique solaire et l'actuelle centrale fonctionnant au Diesel en vue de renforcer les capacités de distribution électrique et satisfaire au mieux les besoins de la population en cette énergie", a souligné M. Bouterfa lors de l'inspection de la station scolaire d'une capacité de 9 mégawatts dans la région de Merkala, périphérie de Tindouf, dans le cadre de sa tournée de travail dans la région.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.