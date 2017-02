Congo-Kinshasa: SCPT - L'Etat-propriétaire relève Didier Musete de ses fonctions

Les syndicalistes avaient aussi accusé Didier Musete d'avoir recouru de manière excessive à la sous-traitance dont les prestations étaient surfacturées. L'on parle également du recours exagéré aux consultants dont les prestations étaient rémunérées dix fois plus que les cadres de la société et très souvent sans impact sur la production; la création d'une mafia au sein de la société concourant à des raccordements frauduleux ( 32) à la fibre optique faisant perdre à la société d'importantes sources de financement de sa politique; avoir contracté un découvert de 400.000 usd auprès d'une banque sans en justifier l'utilisation.

Parmi les griefs formulés contre Didier Musete par un groupe de syndicalistes, l'on note le détournement et la megestion. Il est aussi reproché à Didier Musete d'avoir enfreint la loi relative à l'attribution des marchés publics, en faisant exécuter tous les travaux de habilitation des édifices par des entreprises désigné par lui-même et dont le paiement qui, selon la loi, devait se faire via la banque se faisaient par la caisse de la société.

