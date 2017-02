Congo-Kinshasa: La RDC invitée à ratifier les accords de la zone de libre-échange continentale

Outre l'accélération de la ZLEC, une autre décision a été prise par les Chefs d'Etat. « C'est l'une des plus grandes et qui cadre avec les attributions de notre ministère. Pour rendre l'UA autonome, chaque pays désormais taxera toutes les importations à hauteur de 0,2%, et ce revenu sera versé dans la caisse de l'UA qui à ce jour dépend de 60% du financement de l'Union européenne. Nous allons veiller avec le ministre des Finances et tous les ministres concernés à la mise en application de cette mesure importante qui va dans le sens de renforcer la souveraineté de l'UA », assure le numéro 1 du Commerce extérieur.

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, qui a participé au huis-clos des Chefs d'Etat et de gouvernement a expliqué l'évolution de la RDC en rapport avec la mise en œuvre du mécanisme de suivi de l'établissement de la ZLEC.

A huis clos, les Chefs d'Etat et de gouvernement ont écouté le rapport de la Commissaire en charge du Commerce et de l'Industrie sur l'avancement de l'établissement de la ZLEC.Ils ont décidé l'accélération de ce processus.

En marge du 28ème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, le ministre congolais du Commerce extérieur, Aimé Boji Sangara, recommande la ratification par la RDC, de certains accords et la mise en place du comité national de suivi de la Zone de libre-échange continentale (Zlec).

