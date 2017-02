Afrique: Finale-CAN 2017 - Cameroun-Egypte, une affiche alléchante ce dimanche

Après trois éditions d'absences successives, l'Egypte croise le Cameroun en finale de la CAN-Gabon 2017, ce dimanche 5 février, au stade de l'Amitié du Gabon, à partir de 20 heures.

La grande affiche de la finale de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des nations Total « Gabon 2017 » mettra aux prises les Lions Indomptables du Cameroun aux Pharaons d'Egypte, le dimanche 5 février, au stade de l'Amitié de Libreville, à partir de 20 heures.

En demi-finale, le Cameroun a battu le Ghana sur le score de 2-0. Les deux buts des Lions ont été marqués par Ngadeu à la 70è et Bossogog dans les temps additionnels. L'Egypte, pour sa part, a éliminé la sélection du Burkina Faso à l'issue d'une séance fatidique des tirs au but 4-3. Le match s'était soldé sur le score d'un but partout.

Une finale qui s'annonce palpitante dans la mesure où, les deux sélections ont réalisé un très bon parcours depuis le début de la compétition. Les Lions Indomptables du Cameroun, quatre fois Champion d'Afrique, ont frappé très fort même s'ils avaient raté leur première sortie contre les Etalons du Burkina Faso.

Les deux équipes se croisent pour la énième fois dans cette compétition. La dernière fois, c'était en 2008. Les Pharaons se sont imposés sur le score de 4-2. Une victoire qui avait humilié les co-équipiers de Samuel Eto'o Fils. Les deux sélections vont, une fois de plus, s'affronter sur le sol gabonais. La tradition sera-t-elle respectée ? C'est la question qu'on se pose à ce stade. Ce qui est sûr est que l'Egypte essaiera de maintenir sa suprématie sur son adversaire, quitte au Cameroun de savoir jouer entre les lignes pour conjurer le signe indien et s'affranchir de cette domination.

L'Egypte en route pour un 8ème sacre

Si les Lions viennent à bout des Pharaons en finale, ils rafleront leur cinquième sacre continental. L'Egypte, quant à elle, sera à sa huitième couronne. Un record jusque-là inégalé en Afrique.

Les Camerounais ont terminé deuxième du groupe A. Arrivés en quarts de finale, les Lions ont validé leur ticket pour la demi-finale en s'imposant aux tirs au but contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Les Lions camerounais ont surclassé les Black Stars du Ghana en demi-finale. Score de la partie : 2-0.

Quant aux Pharaons d'Egypte, sept fois vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont signé leur retour triomphal sur le continent en arrachant une place en finale de la CAN 2017. Moins attendue dans cette compétition, l'Egypte a surpris le monde du football avec sa brillante prestation.

Cela veut dire que cette finale de la 31ème Coupe d'Afrique sera très alléchante. Les Lions tiennent à battre les Pharaons pour se venger de la finale perdue en 2008. Avec El Hadary dans les perches, l'Egypte se sent vraiment en sécurité dans cette finale la plus attendue par les deux nations. Sans doute, ça sera la dernière CAN pour le vétéran égyptien. Remporter le titre de la CAN à la fin d'une carrière internationale sera pour El Hadary une mission vraiment réussie. Match à suivre avec beaucoup d'intérêt ce dimanche 5 février au stade de l'Amitié de Libreville (Gabon).