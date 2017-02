Togo: Une nation en mouvement

De tous les exercices, la marche représente l'activité la plus naturelle et la plus nécessaire. Elle est à la portée de tous.

L'exercice physique, pour être vraiment bénéfique, doit être pratiqué de façon régulière, au moins 3 fois par semaine, et en séances d'assez longue durée, pour brûler les graisses en excès de l'organisme. Il faut privilégier l'exercice dynamique, où la souplesse l'emporte sur la force, et surtout les exercices d'endurance par rapport aux exercices statiques de force.

Ces sportifs du samedi et du dimanche se rassemblent la plupart du temps sur la plage de Lomé et près du stade de Kégué. Il y a un effet de mode, mais pas seulement.

Chaque week-end, la scène est la même. Dans les rues de la capitale on peut apercevoir des milliers d'habitants faisant du jogging, des étirements ou de la gymnastique de groupe. Des images qui rappellent les Etats-Unis où maintenir la ligne et une santé physique exemplaire est devenue ces dernières années une véritable religion.

