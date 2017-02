Algérie: Accord de jumelage entre Oran et Sousse (Tunisie)

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a… Plus »

Pour ce qui est du projet d'implantation de l'usine "Peugeot" dans la capitale de l'Ouest, le wali a indiqué qu'il est maintenu et que des pourparlers avancés sont en cours entre le ministère de l'Industrie et les responsables de la firme française de véhicules, signalant que le terrain qui accueillera l'usine est prêt.

Concernant le tramway d'Oran, il a indiqué que des engagements ont été pris par le gouvernement pour la finalisation de son extension et tout particulièrement l'extension vers la localité de Belgaïd, qui dispose d'une université et du futur stade olympique d'Oran.

Concernant le secteur du tourisme à Oran, le wali a indiqué que 128 hôtels sont en cours de construction et 1.600 lits seront réceptionnés, en plus de la réception, en juin prochain, de l'Institut spécialisé en hôtellerie, tout en se déclarant "insatisfait" du rythme des travaux de la nouvelle aérogare d'Oran, dont ceux du béton ont été achevés et ceux de la charpente métallique sont en cours.

"Cet accord ne peut être que bénéfique pour les deux villes à tous les niveaux, notamment dans le secteur du tourisme et celui des échanges économiques et culturels", a ajouté M. Zaalane.

Le wali d'Oran a ajouté que l'accord de jumelage entre Oran et Sousse intervient suite à des discussions entre les gouvernements des deux pays, soulignant qu'il y a des "ressemblances sur plusieurs plans entre ces deux villes méditerranéennes et les mêmes préoccupations".

