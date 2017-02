Tunisie: CAN 2017 / Youssef Msakni - « Nous étions capables de faire mieux »

Après s'être un temps imposés dans un groupe dont ils n'étaient pas donnés favoris, les Aigles de Carthage sont finalement rentrés bredouille de la CAN 2017. Pour l'équipe de Tunisie, depuis son sacre en 2004, les Coupes d'Afrique des nations se suivent et se terminent parfois au premier tour (2010 et 2013) et très souvent au deuxième (2006, 2008, 2012, 2015, 2017). Les Tunisiens ont connu une période faste de 1994 à 2004. Depuis, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique ressemblent ainsi à un plafond de verre pour les « Aigles de Carthage ». En témoigne leur élimination par l'équipe du Burkina Faso lors de cette CAN 2017.

Le milieu offensif tunisien, Youssef Msakni a été invité vendredi par beIN Sports. Interrogé par sur la participation de la Tunisie et l'élimination face au Burkina Faso. visiblement déçu, le joueur a affirmé que « les choses ne s'étaient pas passées comme il faut et que le groupe était capable de faire beaucoup mieux. Nous avions beaucoup d'espoir mais tout n'est pas négatif. Le groupe est jeune et nous pouvons construire un bel avenir sur les aspects positifs de notre jeu ».

Retrouver les sommets passe désormais par une qualification en phase finale de la Coupe du monde 2018. Les Tunisiens sont actuellement au coude à coude avec les Congolais, dans le groupe A des éliminatoires pour le prochain Mondial. Entre prétendants éconduits, la lutte s'annonce désormais féroce pour aller en Russie.