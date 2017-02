Algérie: Trouver des mécanismes pour concrétiser le principe de complémentarité entre le secteur public et privé

Setif — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a insisté samedi à Sétif sur la nécessité de trouver des "mécanismes pour concrétiser le principe de complémentarité entre les secteurs public et privé" dans le domaine de la prise en charge des malades.

S'exprimant en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, M. Boudiaf a indiqué à l'APS que durant l'année 2016 son secteur a enregistré 268 cas seulement de malades ayant reçu des soins à l'étranger, contre 13.000 au cours des années précédentes.

Le ministre a affirmé, à cet effet, qu'"il faut trouver une solution en coordination avec le secteur privé pour que les malades n'aient plus à partir à l'étranger pour obtenir des soins et leur éviter ainsi tous les désagréments qui s'ensuivent", insistant sur la nécessité de faire appel aux professeurs de médecine exerçant dans le secteur privé et tirer profit de leur expérience dans de nombreux domaines, notamment celui de la formation.

M. Boudiaf a, en ce sens, évoqué la nécessité de trouver les mécanismes qui permettent aux citoyens de bénéficier de soins dans les deux secteurs privé et public, considérant l'un comme étant complémentaire de l'autre.

Concernant la gratuité des soins, le ministre a indiqué que c'est un droit constitutionnel et que le citoyen qui fait le choix de se tourner vers le secteur privé n'aura, à l'avenir, qu'à payer la différence du montant des soins entre les deux secteurs.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a, au cours de sa visite d'inspection dans la wilaya de Sétif, inauguré un service de chirurgie oncologique au centre anti-cancer de Sétif, équipé d'appareils médicaux de pointe, faisant savoir que ce service constituera une "référence" pour cinq wilayas voisines, à l'instar des services déjà existants à Constantine, Batna et Annaba.

Il a également rappelé la décision du ministère de la Santé portant création de services de chirurgie oncologique de référence dans ces wilayas, expliquant que près de 69 % de la population algérienne habitent dans l'est du pays.

Ces services, a souligné M. Boudiaf, permettront non seulement aux malades de mettre fin aux contrariétés engendrées par les longs déplacements, mais également de suivre minutieusement chaque cas médical, exhortant les autorités de la wilaya à veiller à l'ouverture de la partie restante de ce service destiné à la médecine nucléaire et ce, dans "les plus brefs délais", ce qui permettra au CAC de Sétif "d'offrir des prestations selon les normes internationales".