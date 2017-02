Cote d'Ivoire: RDR - Le parti a honoré ses conseillers politiques à Anyama

Il s'agira, dira-t-il de se réunir au moins une fois dans le mois afin d'échanger et faire des propositions qui peuvent faire avancer le parti. Le maire d'Anyama, Amidou Sylla, le secrétaire national chargé des élus, Abdoulaye Sidibé, le député d'Anyama commune, Adama Sylla et les responsables des structures spécialisées du RDR de la commune ont rehaussé leur présence la cérémonie.

Le Secrétaire nationale chargé de l'implantation des comités de bases et de section, Souleymane Camara au nom du RDR, a salué le travail abattu par le bureau départemental d'Anyama dirigé par M. Lancina Camara. Poursuivant, Souleymane Camara a relevé l'objectif de la rencontre. Pour lui, il s'agit de faire le point, d'évaluer le parti sur le terrain, tout en renouvelant et renforçant les acquis du parti au pouvoir. Souleymane Camara, dans la vision de faire avancer son parti a suggéré aux militants une communication régulière.

Ainsi dira-t-il à la présidentielle de 2015, le RDR a donné un pourcentage de 77,20 au Président Alassane Ouattara. « Au référendum, nous avons obtenu pour le oui, 96,55%. Aux législatives, face à sept autres candidats, le RHDP a gagné avec un pourcentage de 42,20 », a fait savoir le député. Tout en se félicitant de ces « résultats positifs », Siaka Ouattara a dédié cet "exploit " aux présidents des comités de base. Pour ces derniers, il a présenté des doléances. « Nous demandons au parti de faire la promotion sociale et professionnelle de nos présidents de comités de base et de leur trouver un intéressement financier régulier », a plaidé l'honorable Siaka Ouattara.

Les "célébrés " ont reçu chacun un diplôme d'honneur accompagné d'une feuille de route. Au nom des récipiendaires, Fatoumata Coulibaly a exprimé la gratitude de tous les militants du rassemblement, surtout ceux de la base. « Merci au RDR pour cette initiative qui nous encourage à travailler plus, car la reconnaissance est un acte divin », s'est-elle félicité. Siaka Ouattara, député d'Anyama commune et Brofodoumé, a fait le bilan de son parti dans la commune.

Ce sont 10 conseillers politiques et 58 secrétaires de sections du Rassemblement des Républicains (RDR) d'Anyama qui ont " prêtés serment " et " investis", ce samedi 4 février 2017, au siège du parti de la commune au cours de la cérémonie qui leur a été dédiée. Ensemble, ils ont juré de servir dans la loyauté, l'honneur et la fidélité le RDR. Ces militants de base ont également juré de tenir secret toutes les informations qui seront à leur possession même après la cessation de leur fonction.

