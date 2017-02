Congo-Brazzaville: Religion - Le cardinal Pietro Parolin invite les Congolais à partager les valeurs de paix et d'amour

Le secrétaire d'Etat du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a, au cours d'une messe d'action de grâce dite en la Basilique Sainte-Anne le 4 février, en présence du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, rappelé aux Congolais les valeurs d'amour, de sacrifice et de partage qui devraient désormais les caractériser.

Arrivé à Brazzaville le 1er février dans le cadre de la célébration des 40 ans des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République du Congo, l'envoyé spécial du Pape François a prêché la parole de Dieu devant de milliers de fidèles rassemblés à Brazzaville. En effet, dans son homélie tirée du livre d'Hébreux 13 : 15-17 ; 20-21, le cardinal Pietro Parolin a rappelé que la vie du chrétien doit être avant tout une action de grâce. Pour lui, Dieu doit être le premier et le dernier, le centre vital de la vie de chaque individu. Un bon chrétien, est, a-t-il insisté, avant tout celui qui s'efforce chaque jour à marcher avec Dieu et en harmonie avec lui. En effet, cette parole invite aussi à la générosité et au partage.

« N'oubliez pas d'être généreux et de partager. Devant l'indifférence du monde, devant l'insensibilité des uns, face aux malheurs et aux détresses des autres, le chrétien doit avoir un cœur évangélique, c'est-à-dire très humain et compatissant, ouvert à la souffrance et aux besoins des autres. Le Pape François nous invite souvent à résister toujours à la tentation de l'indifférence, maladie grave de notre temps, où le malheur des uns fait le bonheur des autres, la charité doit être l'attitude fondamentale du chrétien », a-t-il prêché.

Poursuivant son évangile dans 1 Corinthiens 13 : 1-13, le cardinal Pietro Parolin a déclaré que le chrétien doit avoir pour devise la charité, l'amour. Pour lui, tout passe mais l'amour reste. Là où il n'y a pas d'amour on se déteste, on s'entretue inutilement. « À l'image de Jésus miséricordieux, soyez, frères et sœurs, les bons disciples de christ dans votre société, vivez dans la paix et le dialogue, cultivez la tendresse de Dieu, sa compassion. Le partage et non l'égoïsme, l'unité et non la division, le tribalisme. Le monde, dit le Pape François, a besoin de miséricorde, d'amour, votre pays, béni avec les ressources naturelles et humaines inouïes, a aussi besoin d'amour », a-t-il ajouté.

S'adressant aux chrétiens catholiques du Congo, il leur a demandé de ne pas avoir de la menace contre leur foi, à être des fervents chrétiens et des disciples fidèles du Christ. Ceci, en se distinguant par leur conduite et des témoignages de leur foi vécue et professée. « Soyez donc des témoins de la foi, des messagers et des artisans de paix dans vos communautés et dans vos familles comme vous exhortent les évêques dans leur message de la 45è assemblée plénière », a indiqué le secrétaire d'Etat du Vatican.

Le 40e anniversaire des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République du Congo a coïncidé avec les 40 ans de la mort du cardinal Emile Biayenda. Selon Pietro Parolin, l'unique cardinal du Congo, décédé en 1977 fut un grand pasteur et serviteur zélé, apôtre de la paix dans l'amour de l'édification. Il a été pour ceux qui l'ont connu un exemple de foi, et reste un exemple pour tous aujourd'hui. « Le monde a besoin d'un modèle, le monde a besoin des athlètes de Dieu comme fut le cardinal Emile Biayenda. Tout en priant pour la cause de sa béatification, prions aussi pour que le peuple congolais tout entier grandisse. L'histoire de votre beau pays, nous enseigne que votre premier président de la République a eu le privilège de confier le Congo à la vierge Marie, ne perdez pas cette grâce », a conclu l'envoyé du pape.