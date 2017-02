Afrique: CAN 2017 / Egypte - Cameroun - Paroles d'avant-match

Le bouquet final de la CAN 2017 oppose dimanche l'Egypte au Cameroun au stade de l'Amitié de Libreville. Ce samedi, les deux équipes étaient en conférence de presse. Un seul objectif pour Lions indmptables et Pharaons: soulever le trophée.

Hugo Broos, sélectionneur du Cameroun

« On a fait une bonne préparation avant la CAN en Guinée équatoriale. On a bien fait les choses et aujourd'hui, on peut voir qu'au plan physique le Cameroun est très bon. Je ne dirai pas que c'est notre seul atout. Mais c'est un élément important de nos matchs et on va s'appuyer sur ça contre l'Egypte

Quand j'ai commencé au Cameroun et même avant d'arriver, j'avais des projets dans ma tête. Dès que j'ai commencé, c'était clair pour moi. Autant tomber avec ses propres idées. C'est ce que je fais depuis le début, et je crois que ça a réussi. Mais bien évidemment, j'ai été beaucoup critiqué. J'espère qu'aujourd'hui avec notre parcours, les gens comprendront mieux ma philosophie et pourront changer d'avis sur moi

Benjamin Moukandjo, capitaine des Lions indomptables

« L'objectif à court terme, c'est les quarts. Après quand on est footballeur de haut niveau, il faut avoir des ambitions. Une fois qu'on a atteint ce premier objectif, on avait à coeur de faire mieux. On prend les matchs après les matchs. on est en finale et on veut gagner. demain, il n'y aura qu'un vainqueur. Personne n'avait mis un centime sur nous avant le début de la compétition mais on a affiché un état d'esprit assez conquérant.

Hector Cuper, coach de l'Egypte

« Les 2 équipes sont présentées comme similaires mais chacune a ses outils et ses armes propres. J'ai confiance en notre système. Nous allons travailler sur certains les points mais on ne changera pas l'essentiel. Je sais que la presse va encore parler de notre système tactique ou de notre jeu mais la finalité pour moi est qu'on gagne »