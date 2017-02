*La mort d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Président National de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) et du Conseil des Sages du Rassemblement continue de susciter des vives réactions à Kinshasa. C'est le cas de M. Odéric Nyembo, le Leader de l'Alliance Nationale pour la République (ANR). Dans un entretien à bâtons rompus, le jeudi 2 février dernier, Odéric Nyembo, un des anciens ministres de Tshisekedi dans le Gouvernement issu de la Conférence Nationale Souveraine (CNS), a reconnu les qualités du sphinx de Limete. Il a indiqué, en effet, que l'opposant historique Etienne Tshisekedi avait un certain nombre de principes et qu'il appréciait les gens à leur juste valeur.

Malheureusement, déplore-t-il, il a été affaibli par la maladie. C'est ainsi que quelques acteurs politiques, dit-il, ont voulu l'exploiter, vu son état de santé pour bénéficier de son aura et de sa popularité pour un éventuel repositionnement.

A son avis, c'est à cause de beaucoup d'efforts lui imposés qu'aujourd'hui, on regrette sa mort. «C'est toute une histoire qui s'envole et tout ce qui a été fait dans le cadre du compromis politique et de la création du Rassemblement va apparaître comme un saut dans l'inconnu », a-t-il déclaré. Et, à lui de poursuivre, que cette mort est une grande perte pour la République mais aussi, pour le monde entier.

D'où, est-il inquiet et il s'interroge s'il y aura encore quelqu'un qui assumera son héritage dans l'intérêt du peuple. A l'en croire, on ne devient pas Tshisekedi par la magie, ni par hasard, ni moins encore du jour au lendemain. D'après lui, il sera difficile de combler ce vide et cela prendra, malheureusement, beaucoup de temps. Au cours de ce même entretien, il a également abordé bien d'autres sujets ayant attrait aux enjeux de l'heure.

Arrangements particuliers

Odéric Nyembo estime que l'Accord de la Saint Sylvestre a permis, certes, de désamorcer la bombe du 19 et 20 décembre. Mais, il n'y a pas eu une sortie de crise. Cette dernière a été, plutôt, renvoyée à plus tard. Et, même la suite, avec les derniers blocages survenus, lors des discussions directes autour des arrangements liés à la question du mode de désignation du Premier Ministre et du rôle de la CENCO durant la transition, démontre à suffisance combien la crise a été postposée.

«Avec la mort du lider maximo, la crise risque, d'ailleurs, de s'exacerber avec son absence », pense-t-il. Il explique que Tshisekedi a été choisi pour diriger le Conseil National de Suivi de l'Accord nommément et non au nom de l'UDPS, ni du Rassemblement.

Donc, le débat sur son remplaçant ne sera pas facile, prévient-il. Ceci prendra du temps et, dans l'entretemps, on s'approchera du mois de décembre 2017, délai butoir fixé pour l'organisation des élections.

Désignation du Premier Ministre

A ce sujet, il a souligné que c'est Etienne Tshisekedi qui devait, en principe, choisir un Premier Ministre en tant que leader du Rassemblement. Comme il est mort, Nyembo Ya-Lumbu qu'il y aura une sérieuse bagarre à ce niveau-là. «La mort de M. Etienne Tshisekedi vient s'ajouter aux difficultés qui existaient déjà dans le pays », conclut-il, avec des pincements au cœur.