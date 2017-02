Congo-Brazzaville: National prayer breakfast - Samy Badibanga pose avec Donald Trump

Plusieurs internautes ont cru à un montage ou piratage du compte Tweeter du Premier ministre congolais qui, sur l'image le montrant accompagné du président américain, évoque « une rencontre au sommet » sans aucune mention sur le cadre de la rencontre. Ce qui a suffi pour alimenter les spéculations dans la ville haute.

Une photo publiée récemment sur Internet montrant Samy Badibanga posant avec Donald Trump a enflammé la toile. D'aucuns ont spéculé sur une possible rencontre entre les deux hommes alors qu'aucun média local n'a annoncé une quelconque rencontre bilatérale entre les deux hommes, au départ de Kinshasa, du chef du gouvernement qui effectuait là son premier voyage officiel à l'étranger après son investiture. La légende que le Premier ministre a mis sur cette photo publiée sur son compte twitter « rencontre au sommet » sans fixer le cadre de la rencontre a suffi pour alimenter le débat. Donald Trump et Samy Badibanga ont-ils eu un tête-à-tête ? La question a taraudé l'esprit de nombreux compatriotes, d'autant plus qu'aucun communiqué officiel de la maison blanche n'a ponctué cette supposée rencontre.

Après recoupements, il s'avère que le cliché querellé n'était, en somme, qu'une pose-photo prise à l'occasion du « National Prayer Breakfast », un petit déjeuner de prière organisé le premier jeudi du mois de février de chaque année par des membres du Congrès américain et l'organisation chrétienne « The Fellowship ». Invité à ce grand rendez-vous, à l'instar d'autres grandes personnalités du monde, Samy Badibanga s'est juste contenté de la belle photo aux côtés de Trump à la fin de la manifestation. Un exercice auquel se prêtent généralement avec gentillesse les présidents américains invités à ce moment de « témoignage de la puissance de la foi » qui se tient quelques jours après l'entrée en fonction du nouveau locataire de la Maison Blanche.

Un diplomate américain en poste à Kinshasa explique : « C'est une simple tradition où le chef de l'État américain se retrouve parmi les invités de ce déjeuner de prière (... ). Le protocole de la Maison Blanche prend le soin de savoir qui prend la photo avec le nouveau président. D'habitude, on ne refuse pas aux invités de poser avec le président américain ». Le moment n'est donc pas propice aux échanges de toute nature sur les relations bilatérales, explique la source. Dans le cas d'espèce, il est indiqué que le Premier ministre congolais n'a eu aucun entretien même en privé avec le quarante-cinquième président des États-Unis encore moins avec ses hommes du sérail.

Des sources confirment néanmoins quelques échanges qu'il aurait eus avec quelques responsables du bureau Afrique du département d'État américain et d'autres informels avec quelques officiels américains, sans plus de détails. Le président américain aurait demandé à son secrétaire d'État, Rex Tillerson, de rencontrer le Premier ministre congolais. Les deux hommes ont convenu de se rencontrer à une date qui reste à fixer en fonction de leurs agendas respectifs. Dans les milieux proches du Premier ministre, on parle déjà d'un succès diplomatique.