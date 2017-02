Togo: Bossou Vincent dit oui à Malika

Arrivé en 2008 à Maranatha, club de première division du Togo, Bossou Vincent a fait un court moment à l'Etoile Sportive du Sahel avant de s'envoler en direction du Vietnam, où il a porté les maillots de trois clubs, notamment, Navibank Saigon (2011-2012), TDC Bing Duong FC (2013) et An Giang FC ( 2014). Il a rejoint ensuite le club de la Tanzanie en 2015 où il a disputé 18 matchs pour trois buts. Aujourd'hui, il est le capitaine de cette formation et de Malika Laoussogo. Les images parlent...

Même si les deux fêtards voulaient célébrer leur union dans l'intimité, plusieurs personnes n'ont pas loupé l'occasion. On note les présences des membres de la famille des deux époux, des coéquipiers en sélection, ainsi que des amis proches, notamment les journalistes et vieux amis de quartier.

De retour à Lomé après l'élimination du Togo dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations, Bossou Vincent a profité du reste de son temps pour dire oui à celle qui sera son épouse pour le reste de sa vie. Le défenseur d'origine ivoirienne s'est marié ce samedi à Kpalimé dans une ambiance féerique. Et l'heureuse élue n'est autre que Malika Laoussogo.

