Congo-Kinshasa: Tshisekedi - La Dynamique de l'Opposition appelle à des hommages dignes à un Baobab !

*C'est dans une déclaration signée par son Modérateur, Gilbert Kiakwama, que la Dynamique de l'opposition politique congolaise a rendu hommage au Patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'était le vendredi 3 février dernier au siège des Fonus, dans la commune de Kasa-Vubu, à Kinshasa.

Au cours de la lecture de cette déclaration, la Dynamique de l'Opposition a rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu et appelle le peuple congolais au recueillement en sa mémoire. Par la même occasion, cette plateforme membre du Rassemblement note que la République Démocratique du Congo est en deuil et invite le pays à la retenue et au sens de responsabilité. Car, Etienne Tshisekedi mérite d'être pleuré comme un Baobab qu'il a été et qu'il sera pour toujours dans les cœurs de tous ceux qui l'ont fréquenté et connu.

La Dynamique a également présenté ses condoléances les plus attristées à la Nation Congolaise éplorée, à la famille biologique du Président TSHISEKEDI, aux cadres, combattants et sympathisants de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), et à ceux du Rassemblement des Forces Politiques Et Sociales Acquises au changement.

La journée a été marquée par le dépôt des gerbes de fleurs devant le parti « Forces Novatrices pour l'Union et la Solidarité » décorée, pour la circonstance, aux couleurs du Très Regretté Etienne Tshisekedi. Ci-dessous, l'intégralité de cette déclaration de la Dynamique de l'Opposition.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

DYNAMIQUE DE L'OPPOSITION POLITIQUE CONGOLAISE

DECLARATION DE LA DYNAMIQUE DE L'OPPOSITION SUITE AU DECES DE SEM ETIENNE TSHISEKEDI wa MULUMBA

A l'annonce de la mort, ce mercredi 1er février 2017, de SEM Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA, Président National de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, Président du Conseil des Sages du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales acquises au Changement et Président du Comité National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral (CNSA), la Dynamique de l'Opposition s'est réunie ce vendredi 3 février 2017 à Kinshasa.

Qui est Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA ?

Né le 14 décembre 1932 à Kananga, Ya Tshitshi est originaire de Kabeya Kamwanga, District de Tshilenge, dans l'Ex-province du Kasaï-Oriental.

Après de brillantes études primaires et secondaires au Kasaï-Occidental, il s'inscrit à la Faculté de Droit de l'Université Lovanium à Kinshasa où il devient, en 1961, le premier congolais Docteur en Droit.

S'ouvre ensuite, pour lui, une longue vie riche en expériences professionnelles dans divers domaines, et d'une carrière politique de légende.

Plusieurs fois Ministre, le Président Tshisekedi a aussi été Député National, Vice-président de l'Assemblée Nationale, Recteur des Institutions d'enseignement supérieur, et mandataire d'entreprises publiques.

Mais, comme vous le savez bien, le Président Tshisekedi est surtout connu pour son inoxydable leadership, son sacrifice, et sa contribution exceptionnelle à la lutte pour l'instauration de la Démocratie et de l'Etat de Droit dans notre pays, la République Démocratique du Congo.

Son emblématique présence à la Haute Direction de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), parti pionnier dans ces domaines, remonte au début des années 1980. Elle ne s'est terminée que cette semaine, lorsqu'il a plu à Dieu de le rappeler à lui.

C'est sur cette vie d'exception et sur la mort de notre incontestable père et icône de la Démocratie que la Dynamique de l'Opposition s'est penchée ce vendredi 3 février 2017.

Au terme de ses délibérations, la Dynamique :

Rend un vibrant hommage à l'illustre disparu et appelle le peuple congolais au recueillement en sa mémoire ;

Note que la République Démocratique du Congo est en deuil, et invite le pays à la retenue et au sens de responsabilité car nous devons pleurer avec honneur le Grand Baobab qui nous quitte ;

Présente les condoléances les plus attristées à la Nation Congolaise éplorée, à la famille biologique du Président TSHISEKEDI, aux cadres, militants et sympathisants de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), et à ceux du Rassemblement ;

Remercie et félicite Maman Marthe Tshisekedi pour avoir joué le rôle avec honneur et dignité, son rôle d'épouse et de mère attentionnée jusqu'au bout, prêchant ainsi par l'exemple, les valeurs familiales de l'oubli de soi et de solidarité mutuelle ;

Remercie la communauté internationale pour sa bienveillance et pour le soutien agissant qu'elle a apporté ces derniers mois au Président Etienne Tshisekedi, au moment crucial de la recherche des vraies solutions à la grave crise politique et institutionnelle qui secoue le pays ;

Rappelle l'importance particulière qu'attachait le Président Tshisekedi aux négociations politiques en cours dont la bonne fin rapprochera davantage la Nation de l'avènement de l'Etat de droit et de la démocratie, objectif auquel il a consacré toute sa vie de combat politique constant ;

Invite, par conséquent, la population congolaise à soutenir sans réserve ces négociations politiques, et s'engage à s'impliquer totalement dans les efforts visant la réussite, en vue du respect et de la consolidation de l'héritage politique du vaillant Père Politique dont nous sommes brutalement devenus orphelins.

Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix, et que Dieu bénisse et protège notre pays, la République Démocratique du Congo

Pour la Dynamique de l'Opposition