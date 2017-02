Afrique: Près de neuf millions de personnes meurent d'un cancer chaque année au monde(OMS)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que 8,8 millions de personnes meurent chaque année d'un cancer, pour l'essentiel dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. L'un des problèmes tient au fait que le diagnostic intervient souvent trop tard.

Ces chiffres ont été communiqués à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 04 février sous le thème « nous pouvons, je peux ».

Dans la région africaine, indique Dr Matshidiso, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, les types de cancers les plus fréquents sont le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer du foie et le cancer de la prostate.

Les infections virales cancérigènes, telles que l'infection par le virus du papillome humain et les hépatites B et C, alourdissent considérablement le fardeau du cancer du col de l'utérus et du cancer du foie.

La prévision troublante faisant état d'une hausse du nombre de cas de cancers se fonde sur le vieillissement de la population africaine, la persistance des infections chroniques et le choix de modes de vie malsains, ainsi que par des facteurs de risque tels que le surpoids, la faible consommation de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, le tabagisme et l'usage nocif de l'alcool, note l'OMS.

Le docteur Matshidiso estime qu'en tant qu'individus, « nous pouvons opérer des choix de vie sains et comprendre que le dépistage et le diagnostic précoces sauvent des vies ». Elle est convaincue qu' « ensembles nous pouvons vaincre le cancer ».