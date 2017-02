Congo-Brazzaville: Cancer - Le pays se dotera bientôt d'un plan national de lutte contre la maladie

En rappel, le directeur de cabinet de la ministre de la Santé a souligné que de nombreux cancers peuvent être prévenus en évitant les facteurs de risque comme le tabagisme (20% de mortalité dans le monde et près de 70% de décès par cancer de poumon), l'alcoolisme, l'inactivité physique, l'alimentation saine. Un nombre significatif de cancer, selon lui, peuvent être soignés par la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie surtout s'ils sont détectés tôt. D'ou, le rappel du thème de la célébration « Nous pouvons, je peux ».

Pour la célébration de la journée mondiale contre le cancer à Brazzaville, une série d'échanges a eu lieu, le 4 février au Centre hospitalier et universitaire (CHU). Les associations membres de l'Alliance des ligues francophone et malgache contre le cancer, opérant à Brazzaville, ont fait des exposés pour expliquer le sens du combat qu'elles mènent depuis des années dans la lutte contre cette maladie, sous plusieurs formes. Après quoi, Donatien Moukassa a reçu des mains du professeur Judith Nsonde Malanda, un kit de médicaments pour soulager les malades. Ce kit a été mis à la disposition de la directrice générale du CHU, Gisèle Ambiero.

« Ce sera pour la première fois dans notre pays, que le plan national de lutte contre le cancer sera juridiquement et administrativement rendu officiel », à en croire le professeur Donatien Moukassa, qui répondait à un témoignage préoccupant d'une Congolaise, la trentaine révolue, ayant survécu de la maladie. L'annonce faite par le directeur de cabinet de la ministre de la Santé et de la Population prouve bien la volonté de l'Etat à lutter efficacement contre le cancer, qui est la deuxième cause de mortalité au monde. L'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires ont décrété, sur trois ans 2016-2018, une campagne sur le thème : « Nous pouvons, je peux ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.